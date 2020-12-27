«سهم الخير» مبادرة بالدقهلية لتوفير العلاج لمرضى كورونا بالمجان

أطلق أهالي مدينة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، مبادرة «سهم الخير» لتوفير الأدوية لمرضي فيروس كورونا المستجد، خاصة للفقراء من أهالي المدينة والذين لا يقدرون علي توفير الأدوية بعد أن وصلت تكلفة العلاج لأكثر من 3 آلاف جنيه للحالة الواحدة.

«الفكرة جاءت لي عندما تمت إصابتي باشتباه في مرض كورونا، ووصلت قيمة الروشتة 2500 جنيه، علاج فقط بدون تكاليف التحاليل والأشعات» يروي أحمد متولي، أحد مؤسسي سهم الخير بالسنبلاوين ، تجربته مع المرض، وقال لـ«الوطن» : إذا كنت والحمد لله قادر على توفير الدواء لنفسي فهناك الكثير من الأسر البسيطة التى يمثل لهم هذا الرقم أزمة كبير ورأى أن كثيرا من الأسر البسيطة لا تستطيع تحمل تلك التكاليف.

بدأ أحمد متولي مدير عام على المعاش وأحد مؤسسي سهم الخير، يوصف ما تعرض له، علي أصدقائه في أعمال الخير في السنبلاوين، ويشرح لهم أن عبارة «اشتباه كورونا» إذا قيلت لفقير معناه أغلق عليك بابك حتى الموت، فلا يستطيع أن يوفر علاجه، ولا غذائه الذي يمكن أن يتكلف يوميا 150 جنيها، علاوة علي تعطله عن عمله.

ويحكي «متولي» أن أي دكتور يكتب بروتوكول للعلاج لتصل الروشتة الواحدة لألف وألفين جنيه، والمريض الفقير لا يجد أمامه إلا أن يخرج يشتغل لكي يتعالج ويعيش والمرض ينتشر بين كل من ستعامل معهم أو يستسلم للدين ويخرج مكبل اليدين، ولذلك كانت صرختي لكل حي ولكل قرية لكل عزبة لأهل مدينتي السنبلاوين وأحبابي شكلوا جماعات الرحمة لتنقذ الفقراء من المرضى المساكين والله الأمر جد خطير ولا يحتمل التأخير وفعلا مشقة علي الفقير .

وقال عبداللطيف بصل، مدير خدمات بإحدى شركات القطاع الخاص، إن الفكرة بدأت بعدما استغاثت أسرة فقيرة بسهم الخير أصيبت إحدى سيداتها بكورونا وكانت مريضة سكر فوجئنا بأن الروشتة وصلت لثلاث آلاف جنيه رغم أنها ذهبت للمستشفى العام وعملت الأشعة المقطعية مجانا واكتفت المستشفى بذلك وتم عزلها منزليا وتم توفير العلاج بمعرفة سهم الخير من إحدى صيدليات الخير التي دائما توفر العلاج لمرضى سهم الخير لحين توفير تمنه من بعض الأعضاء فى جروب السنبلاوين فيها حاجة حلوة، وفى بعض الحالات بتساهم الصيدلية بجزء من ثمن الروشتة لأن مدير الصيدلية عضو مؤسس فى سهم الخير.

وأضاف «بصل» لـ«الوطن»، من هنا جاءت فكرة المبادرة بأننا كجروب السنبلاوين فيها حاجه حلوة «سهم الخير» بالتعاون مع جمعية العمل الصالح الخيرية لتوفير الغطاء القانوني للمبادرة وبالفعل وافقت أمينة الشاذلي رئيس جمعية العمل الصالح ورحبت بالفكرة جدا ودعمها ، وتم الإعلان عن المبادرة مبادرة رعاية مرضى كورونا بتوفير الدواء لهم.