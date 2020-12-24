بالأسعار.. 4 فحوصات للتأكد من شفاء مريض كورونا

يختلف وقت الشفاء من فيروس كورونا من مريض لآخر وفقًا للسن والمناعة، وقد يأخذ الشفاء عدة أسابيع في حال كانت الأعراض شديدة، لذا يجب على مريض كورونا التأكد من شفائه بنسبة 100%، قبل الاختلاط مع الآخرين.

وفي هذا الصدد، قالت الدكتورة وجيدة أنور، الأستاذ بكلية الطب جامعة عين شمس، وعضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية التابعة لوزارة التعليم العالي لـ«الوطن»، إن هناك فحوصات يجب أن يقوم مريض كورونا بإجرائها للتأكد من الشفاء.

فحوصات التأكد من الشفاء من فيروس كورونا

وتضمنت هذه الفحوصات صورة الدم، ومخزون الحديد في الجسم «الفيرتين»، و«بي سي آر»، والأشعة المقطعية على الصدر.

أسعار تحاليل التأكد من الشفاء الكامل لمريض كورونا

وترصد «الوطن» متوسط أسعار فحوصات التأكد من الشفاء الكامل لمريض كورونا بالمعامل الطبية ومراكز الآشعة على النحو التالي:

سعر تحليل صورة الدم الكاملة في المعامل الطبية

تراوح سعر فحص صورة الدم الكاملة بين 170 جنيهًا و200 جنيه.

سعر الأشعة المقطعية على الصدر في المراكز

بدأت أسعار الآشعة المقطعية على الصدر من 850 جنيهًا حتى 1600 جنيه.

سعر تحليل «PCR» في المعامل الطبية

اختلف سعر تحليل «PCR» في المعامل الطبية بين 1100 جنيه حتى 2200 جنيه باختلاف المعمل.

سعر تحليل «الفيرتين» مخزون الحديد في الجسم في المعامل الطبية

تراوح سعر تحليل الفيرتين بين 200 جنيه حتى 225 جنيهًا.

وقال الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا المستجد، في مداخلة هاتفية له ببرنامج «حضرة المواطن» على شاشة «الحدث اليوم»، إنه إذا مر على مريض كورونا 11 يومًا من بداية الأعراض وآخر 3 أيام كان المريض سليم تمامًا، وتحسنت كرات الدم البيضاء، وعادت لمستواها الطبيعي، يكون غير معدٍ، وأضاف أن هناك نتائج مبشرة فيما يخص لقاحات كورونا.