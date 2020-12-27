مصادر عن عدم سجن نجل القاضي في قضية «طفل المرور»: عمره أقل من 15 سنة

فسرّت مصادر قضائية الأحكام الصادرة بحق نجل القاضي أحمد أبو المجد الشهير بـ«طفل المرور»، والتي قضت فيها المحكمة بإيداع الطفل مؤسسة رعاية الأحداث في التهمة الجنائية وهي تعاطي المخدرات و4 تهم أخرى أمام جنح الطفل أيضًا.

وقالت المصادر، إن الأحكام خلت من الحبس لأن عمر الطفل أقل من 15 سنة، وبالتالي فإنه سيخضع لإيداع مفتوح يُقيم من المحكمة كل شهرين.

مصادر: حبس باقي المتهمين لتجاوزهم 17 سنة

وأوضحت المصادر، أن أصدقاء الطفل صدرت بحقهم أحكام قضائية بالحبس لتجاوزهم سن 17 سنة، وذلك في تهمة تعاطي المخدرات، حيث قضت المحكمة بحبسهم سنة مع النفاذ وغرامة 10 آلاف جنيه.

وعن تهم الجنح وهي التنمر والإهانة والسب والاعتداء على شرطي خلال ممارسة عمله، حُكم بالحبس شهرًا عن تهمة التنمر، والغرامة 20 ألف جنيه للاتهام الثاني، و50 ألفًا للاتهام الثالث، و100 ألف للاتهام الرابع.

وغاب المستشار «أبو المجد» والد المتهم الرئيس أحمد ابوالمجد عن الجلسة وباقي أسر المتهمين، وأُعيد المتهمون إلى محبسهم وسط حراسة أمنية مشددة، عقب صدور الحكم.

بداية الواقعة

وكانت أجهزة الأمن بالقاهرة، تحت إشراف اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة للمباحث، قد تمكنت من ضبط نجل القاضى عقب انتشار فيديو له أثناء تعديه بالسباب والتنمر على أمين شرطة بالمرور، وذلك بعد أن قامت القوات بفحص الفيديو وتمكنت القوات من تحديد هوية المتهمين، وأُلقى القبض عليهم.

وتبين من خلال التحقيقات التى جرت بمعرفة نيابة حوادث جنوب القاهرة، عن تعاطى المتهمين للمواد المخدرة، وتم ايداع نجل المستشار فى دار الرعاية لصغر سنة، وحبس باقى المتهمين حتى قررت النيابة إحالة القضية للمحاكمة الجنائية امام محكمة الطفل عن سلسلة جرائم ما بين الجناية والجنح، وعقب تداول اوراق القضية عدة جلسات أصدرت المحكمة قرارها السابق.