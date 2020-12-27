محافظ القليوبية: إغلاق 110 منشآت مخالفة لمواعيد الغلق الجديدة

أعلن عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، أنه قد تم إغلاق 110 منشآت مخالفة لمواعيد الغلق الجديدة والتي أصدرها وزير التنمية المحلية في الأول من ديسمبر في إطار تنفيذ الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث تم غلق عدد من المطاعم والمقاهى والورش والمحلات مخالفة لمواعيد الغلق بنطاق محافظة القليوبية.

كما أصدر المحافظ أيضًا قرار بغلق وتشميع (40) مركزًا للدروس الخصوصية، تطبيقاً لقرار منع التجمعات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وحرصاً على صحة وسلامة الجميع.

وأهابت محافظة القليوبية بأصحاب المحلات والمقاهي والورش بالالتزام بمواعيد الفتح والغلق الجديدة تجنباً للوقوع تحت طائلة القانون، مع التأكيد على أهمية الابتعاد عن التجمعات وخاصةً بالأماكن المغلقة حرصاً على صحة المواطنين في ظل عودة انتشار الوباء.

في وقت سابق، أجرى عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، جولة ليلية مفاجئة بمواقف بنها ومسطرد بحي شرق شبرا الخيمة والزهور بحي غرب شبرا الخيمة لمتابعة التزام السائقين والمواطنين، لقرار الدولة بارتداء الكمامات، بعد ارتفاع الإصابات بالموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد، ويأتي ذلك ضمن خطة الدولة لاتخاذ كل التدابير اللازمة.

وحرر المحافظ خلال الجولة 50 محضر مخالفة للسائقين والمواطنين الذين لم يلتزموا بارتداء الكمامات، وفي هذا الإطار شدد المحافظ على استمرار تواجد لجان المتابعة بالمواقف والطرق الرئيسية لرصد السيارات المخالفة لقرار ارتداء السائقين والركاب الكمامة الواقية، وتوقيع الغرامات على المخالفين طبقًا للقانون، بالإضافة إلى التأكد من إجراءات النظافة والتطهير، والتهوية والمسافات الملائمة بين المواطنين، وذلك بالتنسيق مع الوحدات المحلية وإدارة المواقف والمرور.

وأكد الهجان في هذا الصدد على الأجهزة التنفيذية للتعامل بمنتهى الحزم، وعدم التهاون مع أي مواطن غير ملتزم بارتداء الكمامة، وغيرها من الإجراءات الاحترازية.

وناشد المحافظ المواطنين وأصحاب السيارات الأجرة وسائقيها بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا والتى وضعتها الدولة حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين مؤكدًا ضرورة تعقيم سيارات الأجرة قبل تحرك السيارة من الموقف وبعد نزول الركاب لعدم تعرضهم لسحب رخصة القيادة وإيقاف خطوط السير وتوقيع الغرامة المالية.