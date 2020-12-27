ضبط مالك قاعة ومنظم حفلات بسبب إعلان حفلة رأس السنة

ضبطت مباحث الدقهلية، اليوم، مالك قاعة حفلات في طلخا، ومنطم حفلات، بعد إعلانهما عن تنظيم حفل رأس السنة الميلادية بإحدى قاعات الأفراح في مدينة طلخا، والتعاقد مع 6 مطربين، مما جعل عدد كبير من المواطنين يقبل على شراء تذاكر الحفل نظرًا لعدم وجود حفلات أخرى في تلك الليلة.

تلقى اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء مصطفى كمال، مدير مباحث المديرية، برصد المتابعة الإعلامية لمواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» تداول بعض الإعلانات عن اعتزام القائمين علي إدارة قاعة «فيينا فالدج للأفراح» الكائنة بجوار الموقف الجديد - دائرة مركز طلخا، بالتعاقد مع 6 مطربين لإحياء حفلة رأس السنة واعتزامهم بيع تذاكر الحقلة للجمهور مخالفين بذلك قرار رئيس مجلس الوزراء بمنع التجمعات وإقامة الحفلات لمجابهة التداعيات المحتملة لفيروس كورونا المستجد .

وتمكّنت مباحث مركز طلخا، من ضبط مالك القاعة ومنظم الحفلة وهما كلا من: «أحمد و.ع - 41 مالك القاعة - ومقيم بندر طلخا»، و«محمد.ج.م - 24 سنة -منظم حفلات - ومقيم بندر نبروة».

وبسؤالهما في محضر الشرطة، أقرًا بنشر الإعلان ورغبتهما في تنظيم الحفلة وتعاقدهما مع عدد من المطربين لإحيائها بغرض تحقيق أرباح مادية، وجار تحرير المحضر اللازم والفحص، والعرض على النيابة العامة.

ونشر منظمو الحفل إعلانات في الشوارع الرئيسية بمدينتي المنصورة وطلخا، والتي تحمل صورًا لـ6 من المطربين للإعلان عن حفلة رأس السنة الميلادية، ووخصصوا «أكشاك» لبيع تذاكر الحفل والتي تتراوح قيمتها ما بين 250 جنيه إلى 500 جنيه، واشترى عدد من المواطنين تذاكر الحفل كونه الوحيد الذي تمّ الإعلان عنه.

يُذكر أنَّ رئيس مجلس الوزراء ألغى جميع مظاهر الاحتفال واحتفالات رأس السنة الميلادية ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.