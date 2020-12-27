الاتحاد الأوروبي يحذر نظام أردوغان بسبب تدهور حقوق الإنسان والحريات

وجه الاتحاد الأوروبي تحذيرا قويا لتركيا إزاء وضع حقوق الإنسان فيها وتدهور الحريات، في ضوء الحكم القضائي المشدد الصادر غيابياً ضد الصحفي المعارض جان دوندار، وفق بيان نقله موقع مؤسسة ماعت الحقوقية.

وأعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه العميق إزاء التطور السلبي المستمر لوضعية دولة القانون والحقوق الأساسية والنظام القضائي في تركيا.

وكانت محكمة تركية أصدرت حكما على جان دوندار المقيم في المنفى بألمانيا بالسجن 27 عاماً، بسبب تحقيق نشره في 2015، كشف تسليم المخابرات التركية شحنات أسلحة لجماعات إرهابية في سوريا.

وقالت نبيلة نسرالي، المتحدثة باسم وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إنه يجب على تركيا باعتبارها بلدا مرشحا لعضوية الاتحاد، وعضوا منذ أمد طويل في مجلس أوروبا، تحقيق تقدم ملموس ومستدام في حماية الحقوق الأساسية التي تمثل حجر زاوية في العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا.

وشددت المتحدثة على أن يشمل ذلك إسراع النظام القضائي التركي في تطبيق قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، والإفراج العاجل عن عثمان كافالا وصلاح الدين دميرتاش الرئيس المشارك لحزب الشعوب الديمقراطي.