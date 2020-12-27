التضامن: دعم نقدي لـ1.3 مليون من العمالة غير المنتظمة المتأثرة بكورونا

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، سداد أقساط متأخرة لنحو 1,460 سيدة خلال جائحة كورونا الأولى، بمبلغ 5.5 مليون جنيه، مؤكدة أنَّه جرى دعم العمالة غير المنتظمة والأسر الأولى بالرعاية، حيث تمّ تقديم خدمات دعم نقدي لإجمالي 1,3 مليون من العمالة غير المنتظمة التي تأثرت سلباً من جراء فيروس كورونا.

دعم نقدي لـ478 ألف من الأسر الأولى بالرعاية.. توزيع 500 ألف من أدوات التعقيم على الأسر الأولي بالرعاية

وأضافت وزارة التضامن، في بيان لها، أنَّه تمّ تقديم الدعم النقدي إلى 478 ألف من الأسر الأولى بالرعاية التي يوجد بها سيدات مُعيلات أو ذوي إعاقة أو مسنين، إضافة إلى دعم 3.8 مليون أسرة بحزم غذائية بالتنسيق مع المنظمات غير الحكومية الشريكة «موجهة للنساء الحوامل والمرضعات والأسر التي لديها أطفال أقل من عامين من أجل تحسين المؤشرات الغذائية للأطفال».

وأوضحت أنَّه تمّ توزيع 500 من أدوات ومستلزمات النظافة والتعقيم على الأسر الأولي بالرعاية .

استحداث نشاط جديد للمكالمات التليفونية للتوعية بـ«2 كفاية».. تنفيذ 689 ألف و953 مكالمة واعداد دليل استرشادي

وأكّدت وزرة التضامن، أنَّه خوفاً من انتشار العدوى بالفيروس واستمرارًا للقيام بدور المشروع في التوعية بتنظيم الأسرة بين الأسر المستهدفة، فإنَّه قد تمّ استحداث نشاط جديد للمكالمات التليفونية للتوعية، وبدأ العمل به من الأول من إبريل.

وتجري المثقفات المجتمعيات مكالمات تليفونية قصيرة مع السيدات المستهدفات "اللاتي لديهنّ تليفون" بحسب الأعداد المستهدفة شهرياً لكل مثقفة، مع استحداث مكون جديد في التوعية التليفونية عن طرق الوقاية من فيروس كورونا حيث بلغ عدد المكالمات المنفذة 689,953 مكالمة، إضافة إلى أنَّه تمّ إعداد دليل استرشادي لكيفية القيام بهذا النشاط الجديد متضمنا الرسائل الخاصة بالتوعية للوقاية من فيروس كورونا وكذلك نظام المتابعة لهذا النشاط المستحدث.