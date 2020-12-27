هل الحاصلون على معاش «تكافل وكرامة» يحق لهم حجز وحدة؟.. «الإسكان» تجيب

تطرح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، عددا من الوحدات السكنية، فى عدد من المدن الجديدة، كاملة التشطيب، بمساحات وأسعار مختلفة، وعلى نظام سداد لمدة 20 عاما.

ويأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن توفير وحدة سكنية لكل مواطن مصرى، وتسلم تلك الوحدات خلال 36 شهرا من موعد الإعلان عن الطرح.

وهناك فئات تتساءل عن إمكانية تقديمها لحجز وحدة سكنية ضمن الطرح، ومنهم المواطنون الحاصلون على معاش «تكافل وكرامة»، فهل يعتبر معاشهم دعما من الدولة، وبذلك لم يكن لهم الحق فى الحصول على وحدة سكنية مدعومة من قبل الصندوق.

الرئيس التنفيذى للصندوق: دخلهم قليل ممكن يقدموا في وحدات مساحة الـ75 مترا

وأوضحت مى عبد الحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، موقف الحاصلين على معاش «تكافل وكرامة» من الحصول على وحدة سكنية، حيث إن دخلهم قليل جدا، ويعد أقل من الحد الأدنى للتقديم، ولكن يمكن أن يقدموا فى المساحات الصغيرة التى يطرحها الصندوق للوحدات: «ممكن يقدموا على الوحدات الـ 75 متر».

وأشارت الرئيس التنفيذى للصندوق إلى أن هناك حالات يصعب فيها على العميل الحصول على وحدة سكنية، ومنها ألا يكون المتقدم من الفئات محدودة الدخل، بمعنى أن يزيد دخله عن الحد الأقصى للدخل المحدد بكراسة الشروط، حيث يشترط للتقديم ألا يزيد صافي دخل المتقدم السنوي من جميع المصادر عن 72 ألف جنيه سنويًا للأسرة (بما يُعادل 6 آلاف جنيه شهريًا) وعن 54 ألف جنيه سنويًا للأعزب (بما يُعادل 4500 جنيه شهريًا).

وأن يكون قد سبق تخصيص وحدة أو أرض سكنية للمتقدم أو للأسرة (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) أيًا كان نوعها بالمدن الجديدة أو المحافظات سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغير أو بالشراكة مع آخرين أو آلت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير.

وكذلك أن يكون المتقدم أو الأسرة (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) قد إستفاد بقرض تعاوني أو دعم من المشروع القومي للإسكان أو إحدى الجهات العامة التى تقدم دعمًا للحصول على وحدة سكنية، أو مالكًا لمسكن أو آل إليه بالإرث الشرعي.