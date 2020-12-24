خطوات الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي

أطلقت وزارة التضامن بوابة إلكترونية للاستعلام عن برنامج تكافل وكرامة، وتقديم الشكاوى، وذلك تسهيلًا على المواطنين المستفيدين من برنامج الدعم النقدي الخاص بتكافل وكرامة، الذي يصرف مساعدات شهرية لكبار السن والمعاقين والأرامل والمطلقات والأسر الفقيرة، وتستعرض «الوطن» طرق الاستعلام وتقديم شكوى عبر البوابة الإلكترونية على النحو التالي:

1) الدخول على البوابة الإلكترونية للاستعلام وتقديمك شكوى لبرنامج تكافل وكرامة من هنـــــــــــــا.

2) كتابة الرقم القومي لصاحب كارت تكافل وكرامة.

3) الضغط على استعلام.

4) ستظهر البيانات الخاصة بالمحافظة، الإدارة الاجتماعية والوحدة الاجتماعية المسجل بها، والرقم القومي الخاص بالمواطن، ورقم بطاقة تكافل وكرامة، وحالة كانت البطاقة سارية سيتم توضيح المبلغ المستحق للمواطن، أما إذا كانت البطاقة في حالة تجميد أو إيقاف، يتم ذكر السبب.

يُذكر أن وزارة التضامن الاجتماعي، ذكرت في تقرير لها أن عدد مستفيدي برنامج تكافل وصل إلى 2 مليون و175 ألف و603 هذا الشهر، مقارنة بمليونين و173 ألفا و274 مستفيدا، الشهر الماضي، كما وصل مستفيدي برنامج كرامة إلى مليون و237 ألف و582 شخص، مقارنة بمليونا و239 ألفا و732 جنيه الشهر الماضي، أما عدد مستفيدي الضمان الاجتماعي، وصل إلى 398 ألف و520، منتصف شهر ديسمبر الجاري، مقارنة بـ358 ألفا و797 مستفيدا في منتصف الشهر الماضي.

شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة

وجاءت شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة أن يكون المتقدمون لبرنامج «كرامة» من أصحاب الأمراض التي تمنعهن من العمل، ويتم تقديم إثبات طبي، أو المسنين أكبر من 65 عامًا، أو الأيتام لمن لم ينال الرعاية منهم، على أن تكون الأسرة المتقدمة لبرنامج تكافل لديها أبناء من سن 6 سنوات لسن 18 عامًا بمراحل التعليم المختلفة.

ويجب ألا يكون الزوج أو الزوجة أو المسن أو العاجز يعمل بالقطاع العام أو القطاع الخاص بأجر تأميني أكثر من 400 جنيه أو يتقاضى معاش تأميني أو مساعدة ضمانية، مع تقديم كل المستندات اللازمة لذلك.