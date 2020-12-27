بعيدا عن كورونا.. كيف تطلب سيارة إسعاف لخدمة غير طارئة في 3 خطوات؟

قد يحتاج البعض لسيارة الإسعاف لنقل مريض من مكان لآخر، كنقله من المنزل لمستشفى أو عيادة، لتلقي جرعة علاج، بشكل يستدعى سيارة مجهزة تجهيزات كاملة، وهو ما دفع هيئة الإسعاف المصرية لتوفير خدمة للمواطنين، عبارة عن توفير سيارة إسعاف «لخدمة غير طارئة».

وتستعرض «الوطن» في ضوء الخدمات اليومية التي تقدمها لقرائها، كيفية طلب سيارة إسعاف لخدمة غير طارئة كما يلي:

طلب سيارة إسعاف لخدمة غير طارئة​​

كيفية طلب خدمة إسعاف غير طارئة

أولا: آلية استخدام تلك الخدمة تعتمد على الاتصال برقم الإسعاف 123.

ثانيا: يتم تلقي البلاغات وتسجيل الخدمات الإسعافية على نظام متخصص في الهيئة، وبناء عليه يتم التنسيق مع مشرف القطاع الخاص بالحالة المطلوب نقلها لتحديد موعد النقل بناء على السيارات المتاحة بالقطاع الذي يتم النقل منه.

ثالثا: التواصل مع مرافقي المريض (طالب الخدمة) بعد تحديد ميعاد النقل، وبعد تحديد المستشفى التي يتم النقل منها والتي سيتم النقل إليها، للتنسيق معه وإعلامه بموعد النقل، والحصول على رقم هاتف واسم الطبيب المستقبل للحالة المرضية.

الحالات المستفيدة من الخدمة

وطلب سيارة الإسعاف من هذه النوعية يتعامل مع الحالات المرضية غير الطارئة، مثل حالات النقل من مستشفي لآخر، أو تأمين الأحداث الرياضية والأنشطة الاجتماعية بالشركات والأندية المختلفة.

أقسام الخدمات غير الطارئة

- قسم التعاقدات والتأمينات.

- قسم الإعفاء من رسوم النقل.

- قسم نقل المرضى والمصابين بين المستشفيات أو المراكز الصحية المتخصصة والسفريات.​

عدد ضحايا ومصابي كورونا في هيئة الإسعاف

وكشف الدكتور محمد جاد، رئيس هيئة الإسعاف المصرية، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «صباح الورد» المذاع عبر فضائية ten، في يونيو الماضي، عن أنّ هناك 3 شهداء وعدد لا بأس به من المصابين بين المسعفين والسائقين والعاملين داخل غرف العمليات، ومعظمهم تماثل للشفاء وبعضهم عاد للعمل مرة أخرى، متابعا: «نحن في معركة حقيقة، والشرف هو وجودهم بالميدان وعدم التخلي عنه لحظة واحدة».