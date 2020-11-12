الحالة المرورية.. سيولة في الإسعاف وكثافات في العباسية

استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض عبر القناة الأولى، الفضائية المصرية، وon، الحالة المرورية اليوم الخميس، حيث شهدت الكثير من المناطق في القاهرة، حالة من السيولة المرورية.

وتنال الحالة المرورية في مصر خاصة صباح اليوم، اهتمام قطاع كبير من القراء، خاصة في ظل الزحام الذي تشهده بعض الطرق في محافظة القاهرة، باعتبارها المحافظة الأعلى سكانًا، وبالتالي يسعى المواطنون لمعرفة الطرق الأنسب للسير عليها، حرصًا على توفير الوقت والابتعاد عن الزحام والتكدس المروري قدر المستطاع، وهو ما يقدمه برنامج "صباح الخير يا مصر"، خلال فقرة يومية في البرنامج.

وقال مينا مكرم، مراسل البرنامج في منطقة الإسعاف بوسط القاهرة، إنّ امتداد شارع رمسيس يشهد سيولة مرورية كبيرة، فضلا عن أنّ كوبري أكتوبر يشهد سيولة مرورية ملحوظة، عدا الجزء الذي يعلو شارع الجلاء الذي يشهد كثافات عالية إلى حد كبير.

وتابع المراسل، أنّ محيط دار القضاء العالي يشهد سيولة كبيرة مع وجود بعض الكثافات المتوسطة والقليلة، كما يشهد امتداد شارع رمسيس سيولة ملحوظة حتى منطقة محطة القطارات.

وحول منطقة العباسية، أكد مراسل البرنامج أنّها تشهد كثافة عالية إلى حد كبير، بداية من منطقة غمرة بسبب وجود بعض التوقفات بامتداد طريق العباسية، وصولا إلى جامعة عين شمس، إضافة إلى وجود بعض المستشفيات، ما يؤدي إلى نوع من البطئ في الحركة المرورية، كما يشهد شارع أحمد سعيد سيولة مرورية ملحوظة.