في 6 خطوات.. كيف تنقذ شخصا من الاختناق قبل وصول الإسعاف؟

قدمت وزارة الصحة والسكان، مجموعة من الإسعافات الأولية الخاصة بإنقاذ شخص من الاختناق، وذلك فى إطار حرص الوزارة على الصحة العامة للمواطنين.

وقالت الوزارة إن الاختناق يحدث عندما يسد جسم غريب الحلق أو القصبة الهوائية، مما يوقف تدفق الهواء إلى الرئتين، ولأن الاختناق يؤدى إلى انقطاع الأكسجين عن الدماغ فانه يجب التعامل معه بسرعة.

وتابعت الوزارة فى منشور توعوي لها، أن علامات الإصابة بالاختناق تتمثل فى صعوبة فى التنفس، أو وجود صوت للنفس مما يدل على أن جسما عالقا فى المجري التنفسي، ازرقاق الجلد أو الشفاة أو الأظافر أو تحولها إلى لون داكن، بجانب عدم القدرة على السعال، وعدم القدرة على الكلام، وفقدن الوعى.

وأوضحت الوزارة خطوات إنقاذ شخص من الاختناق وجاءت على النحو التالى:

- قف خلف الشخص

- لف ذراعيك حول خصره

- كور إحدي يديك على شكل قبضة وضعها على بطن الشخص فوق السرة مع جعل اصبع الإبهام باتجاه الداخل أى الى الخلف .

- امسك قبضتك بيدك الأخري حتى تثبتها

- وجه خمس دفعات قوية الى الداخل وباتجاه الأعلى كأنك تحاول رفع الشخص إلى أعلى، وكرر هذا الإجراء حتى يخرج الجسم الغريب.

- إذا لم تنجح فى إخراج الجسم الغريب وغاب الشخص عن الوعي فابدأ بالإنعاش القلبي وانتظر قدوم الإسعاف.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.