«التموين» تطلق البورصة السلعية في أبريل المقبل: لإنهاء الاحتكار

أعلن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أنَّ البورصة السلعية ستنطلق بشكل رسمي مع منتصف أبريل المقبل مع بدء موسم حصاد القمح.

وتابع وزير التموين، في مؤتمر صحفي عقد اليوم، أنَّ البورصة السلعية ستنهي أي عملية استغلال من أي شخص للسلع وستكون ركنًا أساسيًا من منظومة تداول السلع في مصر، موضحًا أنَّه في القريب العاجل سيكون هناك أسواق جملة على مستوى الجمهورية سيتمّ ربطها بالبورصة السلعية.

قانون تنظيم عمل البورصات.. وتطوير مراكز الخدمات

وأكّد وزير التموين، أنَّه سيتمّ تقديم مشروع قانون تنظيم عمل البورصات إلى مجلس النواب في دورته الجديدة، مبينًا أنَّه تمّ تخفيض أسعار الدواجن المجمدة من 37 جنيه للكيلو إلى 30 جنيهًا وذلك بهدف وصول المنتج لجميع المواطنين.

وشدد وزير التموين، على أنَّ الوزارة توقفت عن استيراد الدواجن المجمدة منذ اكثر من 7 أشهر بسبب توافرها في السوق المحلي، مشيرًا إلى أنَّه تمّ الانتهاء من تطوير 280 مركزًا في 26 محافظة، فيما يتمّ حاليًا استكمال أعمال التطوير بعدد 20 مركز خدمي تنتهي بنهاية فبراير 2021 ليصبح عدد المراكز المطورة 300 مركز خدمة.

ونوه إلى أنَّه المستهدف من استكمال المشروع بنهاية يونيو 2022، في ضو ء ما يتاح من اعتمادات بموازنة العامة المالي 2021 - 2022.

كانت وزارة التموين، أتاح فروع جديدة لمكاتب السجل التجاري في محافظات القاهرة، والغربية، والإسكندرية، والوادي الجديد، وفيما يخص العلامات التجارية والنماذج الصناعية، مؤكّدة أنَّ العلامات التجارية فيما يخص الطللبات المحلية التي قدمت لها من 2017 حتى 2020 بلغ عددها 7659 طلبًا، فيما وصل إجمالي العلامات التجارية المحلية المسجلة من 2017 حتى سبتمبر 2020 حوالي 26327 طلبًا.