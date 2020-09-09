وزير التموين: البورصة السلعية ستقضي على تباين الأسعار

قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الإعلان الرسمي عن أول بورصة سلعية مصرية يعد بمثابة نقلة في مفهوم التجارة الداخلية.

وأشار المصيلحي، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، سابقًا كان عدم الإفصاح وغياب الشفافية والمعلومات الدقيقة هو السبب الرئيسي في اختلاف أسعار السلع من مكان لآخر، لكن الآن أصبح لدينا سوق منظم لتداول السلع الحاضرة القابلة للتخزين المصرية، تجمع أطراف عملية التداول، من تجار ومخازن وبائع ومشتري.

التموين تعلن تأسيس بورصة سلعية لضبط الأسواق

وأعلنت وزارة التموين اليوم عن تأسيس شركة البورصة المصرية للسلع، في إطار خطة الدولة لتنمية التجارة الداخلية، مؤكدة أن البورصة السلعية ستوفر قدراً من الحماية لصغار المزارعين والمنتجين عن طريق جمع إنتاجهم وتصنيفه وإتاحته على كافة المتعاملين على منصة البورصة في شكل سوق منظم، على النحو الذي يساهم في زيادة القدرة التنافسية لصغار المزارعين والمنتجين.

ولفت الوزير إلى أن البورصة السلعية تعد جزءا من البنية التحتية لمنظومة التجارة الداخلية، كما أنها سوف تشجع صغار التجار بدخولهم ضمن منظومة التجارة المنظمة، مما سينعكس على أسعار السلع لصالح المستهلك والمنتج، خاصة مع تقليل حلقات تداول السلع بين الوسطاء، خاصة أن ذلك يأتي وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن ضبط الأسواق وتوفير السلع، ومنها السلع الغذائية وغيرها من سلع آخرى.

رئيس البورصة السلعية: نهدف لإنشاء سوق منظم لتداول السلع

ويقول الدكتور إبراهيم العشماوي رئيس البورصة السلعية، الغرض من الشركة هو إنشاء سوق منظم لتداول السلع الحاضرة "القابلة للتخزين"، وكذلك إدارة المخازن وتجهيزها، وأيضا التعاقد مع المخازن القائمة المرخصة، بالإضافة إلى إنشاء وإدارة صوامع الغلال وغرف التبريد "الثلاجات" الخاصة بحفظ السلع.