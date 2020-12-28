أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الإثنين 28-12-2020

اهتمام كبير توليه السيدات بمعرفة متوسط أسعار الخضروات والفاكهة يوميا كون الغالبية العظمي تتجنب النزول للأسواق ومحلات البقالة خوفًا من كورونا، ولذا يقدم «الوطن» متوسط الأسعار في الأسوق، استمرارا لسلسلة الخدمات التي يقدمها للقارئ على مدار الساعة .

أسعار الخضروات اليوم

سعر الملوخية

وصل سعر كيلو جرام الملوخية اليوم إلى 5 جنيهات.

سعر الطماطم

تراوح سعر كيلو الطماطم من 8 إلى 10 جنيهات.

سعر البصل

بلغ متوسط سعر البصل اليوم 7 جنيهات للكيلو جرام.

سعر الثوم

وصل سعر كيلو جرام الثوم إلى 22 جنيهًا.

سعر الليمون البلدي

وصل سعر كيلو جرام الليمون البلدي اليوم إلى 5 جنيهات.

سعر الفلفل الألوان

جاء سعر كيلو جرام الفلفل الألوان بـ16 جنيها.

سعر الكوسة

تراوح متوسط سعر كيلو جرام الكوسة بين 5 و7 جنيهات.

سعر البامية

بلغ متوسط كيلو جرام البامية 22 جنيهًا.

سعر خس كابوتشي

تراوح سعر القطعة الواحدة من الخس الكابوتشي اليوم بين 3 و5 جنيهات.

سعر الخيار

بلغ سعر كيلو جرام الخيار 10 جنيهات.

سعر الخس

بلغ سعر الحزمة من 3 إلى نحو 5 جنيهات.

سعر البطاطس

تراوح سعر كيلو جرام البطاطس اليوم بين 3 و4 جنيهات.

سعر القلقاس

بلغ سعر كيلو جرام القلقاس نحو 12 جنيها.

سعر الفلفل

جاء سعر كيلو جرام الفلفل الرومي البلدي بـ10 جنيهات.

سعر الكرنب

وصل متوسط سعر حبة الكرنب إلى 15 جنيهًا.

سعر الفاصوليا

تراوح سعر كيلو جرام الفاصوليا بين 14 و22 جنيهًا.

أسعار الفاكهة اليوم

سعر الجوافة

وصل سعر كيلو جرام الجوافة إلى 5 جنيهات.

سعر العنب

وصل سعر العنب البناتي الأصفر إلى 10 جنيهات، والأحمر إلى 15 جنيها.

سعر التين البرشومي

يتراوح سعر الكيلو من 10 إلى 20 جنيها.

سعر اليوسفي

بلغ سعر الكيلو اليوسفي ما بين 5 إلى 7.5 جنيه.

سعر البرتقال

بلغ متوسط سعر كيلو البرتقال 8 جنيهات.

سعر الرمان

تراوح سعر الكيلو جرام من الرمان بين 5 و8 جنيهات.

سعر المانجو

بلغ متوسط سعر كيلو المانجو 20 جنيها.

سعر الموز

بلغ سعر كيلو الموز 10 جنيهات.

سعر الأناناس

وصل متوسط سعر حبة الأناناس إلى 35 جنيها.