صور.. المسنون يتلقون الجرعات الأولى من لقاح كورونا في أوروبا

بدأت دول الاتحاد الأوروبي، اليوم، حملات التطعيم بلقاح كورونا، وتستهدف المرحلة الأولى التي تتضمن 19 ألفا و500 جرعة، من التطعيم المسنين بشكل أساسي، بالإضافة إلى العاملين في الخطوط الأساسية بمجال الرعاية الطبية.

وتم إعطاءالجرعات، صباح اليوم، للعاملين في مجال الرعاية الصحية وكبار السن وبعض السياسيين البارزين لطمأنة الجمهور بأن التطعيمات آمنة، في براج ، تلقى رئيس الوزراء التشيكي أندريه بابيس، البالغ من العمر 66 عاما، الجرعة الأولى من اللقاح في المستشفى العسكري المركزي، قائلا: «لا يوجد ما يدعو للقلق».

كما حصت إحدى المحاربات القدامى المشاركين في الحرب العالمية الثانية، إميلي ربيكوفا، البالغة من العمر 96 عاما، على اللقاح، قائلة إنها كانت مجرد وخزة بسيطة.

وكانت الجرعة الأولى من لقاح «فايزر» في فرنسا من نصيب سيدة تدعى «موريسيت» تبلغ من العمر 78 عاما، وتلقت الجرعة في مستشفى رينيه موري العام بمنطقة باريس الكبرى، ونشر أوريليان روسو، مدير الوكالة الإقليمية للصحة الفرنسية، صورة للسيدة المسنة وهى تتلقى اللقاح عبر حسابه على «تويتر»، قائلا:«لحظة قوية.. تحمل الكثير من الأمل»، وفقا لما نشرته شبكة «CNN».

كما حصل طبيب القلب الدكتور جان جاك مونسويز، البالغ من العمر 65 عامًا، اللقاح بعد ذلك بوقت قصير.

بينما أصبحت سيدة تدعى أراسيلي روزاريو هيدالجو سانشيز، أول من يتلقى اللقاح ضد فيروس كورونا في إسبانيا، وهى نزيلة في دار رعاية في جوادالاخارا، بالقرب من العاصمة مدريد، قائلة إنها لم تشعر بشيء عندما تم حقنها باللقاح، وتلقت اللقاح بعدها مساعدة التمريض بالدار مونيكا تابياس، لتكون الشخص الثاني في إسبانيا الذي يتلقى لقاحا ضد كورونا.

وفقًا لوزارة الصحة الإسبانية، ولدت هيدالجو عام 1924 وتعيش في دار رعاية «لوس أولموس» منذ عام 2013.

وبدأت ألمانيا، أمس، تلقيح مواطنيها ضد الفيروس التاجي مبكرا قبل يوم من الموعد الرسمي لها، واستهدفت تطعيم نزلاء أحد دور المسنين بالإضافة إلى العاملين به، في مدينة هالبرشتات بولاية ساكسِن أنهالت، وكانت الجرعة الأولى من نصيب سيدة تبلغ من العمر 101 عاما، تدعى إديث كوايزالا.

بينما بدأت إيطاليا حملتها بتطعيم 3 من العاملين في مجال الصحة بمستشفى «روما سبالانزاني»، وقالت الممرضة كلوديا أليفيريني، البالغة من العمر 29 عاما، «لقد سار التطعيم بشكل جيد، وكانت لحظة تاريخية مثيرة».

ومن بين السياسيين الذين يخططون للحصول على حقن ضد الفيروس اليوم، لتعزيز قبول أوسع للتطعيما ، الرئيس السلوفاكي زوزانا كابوتوفا ووزير الصحة البلغاري كوستدين أنجيلوف.