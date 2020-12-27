رئيس جامعة حلوان: لا تعليق للدرسة.. حولنا مستشفى بدر لعزل كورونا

قال الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، إن الجامعة مستعدة للامتحانات للفصل الدراسي الأول، منذ أكثر من أسبوعين، حيث جرى إعلان الجداول الخاصة بالفصل الدراسي الأول، وتم هذا مبكرا، مشيرا إلى بدء امتحانات المواد الخاصة بمقررات التخلف، لتكون قبل امتحانات التيرم الدراسي الأول، بعدما كانت تتم بعد امتحانات الترم الدراسي الأول، خصوصا بالكليات ذات الكثافات العالية، وهي فرصة لعمل تدريبات وترتيبات على أعمال الامتحانات، وبالفعل تم عمل امتحانات البكالوريوس والسنة النهائية الصيف الماضي.

لا تعليق للدراسة

وأضاف نجم، خلال مداخلة هاتفية على شاشة «إكسترا نيوز»، أن قرار رئيس المجلس الأعلى للجامعات، واضح وصريح بخصوص استكمال الدراسة، ولا تعليق للدراسة، والمحاضرات تتم وفقا للجداول المعلنة، وكلا يسير حسب جدوله المعلن، من بداية العام الدراسي ولا تعليق للدراسة، موضحا أن جداول امتحانات مواد التخلف، تبدأ بعد أعياد المسيحيين، ولكن من اليوم وحتى هذه الامتحانات، مستمرة الجامعة في الجدول والمحاضرات.

تحويل مستشفى بدر لمستشفى عزل كورونا

وكشف نجم، أن الجامعة منذ الأمس حولت مستشفى بدر لمستشفى عزل لكورونا، وبدأت بالفعل باستقبال الحالات وهناك لجنة برئاسة عميد كلية الطب وهناك لجنة متخصصة تفحص الحالات بالآشعة والتحاليل وهناك أرقام متخصصة لمن يصاب بفيروس كورونا سواء من الطلاب أو أعضاء هيئة التدريس بالجامعة أو حتى المواطنين لإرسال آشعتهم والتحاليل الخاصة بهم، لتقييم الحالة قبل دخولها المستشفى، مشيرة إلى أنه هناك حالات يتم عزلها في غرف عادية بالمستشفى وهناك حالات قد يتم علاجها ومتابعتها من المنزل وهناك حالات تحتاج للعناية المركزة للعلاج وتكون حالتها متأخرة أو شديدة.

الأولوية للحالات الحرجة

وأكد رئيس جامعة حلوان، على أن الجامعة تعطي الأولوية للحالات التي تحتاج للعلاج بالمستشفى، وخصوصا من يحتاج للعناية المركزة لتوفير الأماكن قدر المستطاع للحالات الأكثر احتياجا.