عاجل.. مجلس الشيوخ يعلن نظام صحي جديد لأعضائه

أكد المستشار محمود إسماعيل عتمان، أمين عام مجلس الشيوخ، حرص المجلس برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، على توفير أفضل نظام صحي لأعضاء المجلس، سواء من خلال التعاقد مع شركات متخصصة، أو من خلال التعاقد مع مستشفيات ومراكز علاج كبرى على مستوى الجمهورية، توفر مظلة علاجية مناسبة للأعضاء، خلال الفصل التشريعي الحالي، مشيرا إلى أنه تم تشكيل لجنة ضمت جميع الأطباء أعضاء المجلس، لاختيار النظام الأفضل.

وأوضح أمين عام الشيوخ، أنه إذا اختارت اللجنة أسلوب التعاقد مع شركات، فسيتم ذلك بشفافية تامة، من خلال ممارسة محدودة للوصول إلى أفضل الأسعار، مشيرا إلى أن الدولة لن تتحمل أية أعباء، حيث سيتم التمويل من خلال صندوق الأعضاء، الذي يعتمد في موارده على اشتراكات النواب.

وانتهى مجلس الشيوخ، من جلسته الإجرائية، كما تم إقرار مشروع اللائحة، وتم إرسالها بقانون إلى رئيس الجمهورية، تمهيدا لإحالته بقانون إلى مجلس النواب، حيث يناقشها المجلس الجديد.

ويضم مجلس الشيوخ بعد عودته، 300 نائبا في ظل الصلاحيات الجديدة للمجلس.