مسلم: الهجوم ضد مجلس الشيوخ سيستفز نوابه لإخراج أفضل ما لديهم

قال الكاتب الصحفي محمود مسلم، عضو مجلس الشيوخ ورئيس تحرير جريدة «الوطن»، إن نواب المجلس عليهم مسؤولية كبيرة أمام المواطنين، فلا أحد يستطيع أن يتحمل التقصير أمام شعبه، كما أنه بالنسبة للزملاء المنتخبين في المجلس سيعملون بشكل كبير على أن يظهروا بصورة مشرفة أمام دوائرهم، موضحًا أن الهجوم على المجلس من قبل انعقاده وكذلك الحملات سواء الممنهجة أو غير المقصودة للهجوم على المجلس ستستفز النواب لإخراج أفضل ما لديهم في المجلس.

محمود مسلم: وجود غرفتين نيابيتين ليس بدعة مصرية

وأضاف «مسلم»، خلال حواره في برنامج «صالة التحرير»، مع الإعلامية عزة مصطفى، على شاشة «صدى البلد»، أن فكرة وجود مجلسين نيابيين موجودة في دول كثيرة، كما أنها كانت موجودة في النظام المصري فترات طويلة وليست «بدعة»، موضحًا أن الكثير من المواطنين انزعجوا من مناقشة القوانين بسرعة كبيرة، لكن الآن أصبح هناك غرفة ثانية تقوم بمناقشة أعمق للأمور، وتكون ساحة للحوار إذا لم يكن هناك ساحة للحوار بشكل كافٍ، «مجلس الشيوخ فرصة أن يكون ساحة للحوار، وأي حد عنده فكرة للبلد يقولها، وأي حد عنده رؤية مختلفة يقولها في مجلس نيابي له سلطات، مش هيكون مجرد رأي وخلاص».

الجلسة الأولى من مجلس الشيوخ بعثت التفاؤل للمواطنين

وأكد رئيس تحرير جريدة «الوطن»، أن الجلسة الأولى من مجلس الشيوخ بعثت التفاؤل للجمهور، حيث كانت جلسة منضبطة، وكان النواب على قدر كبير من المسؤولية، وهذه الجلسة حضرها قامات كبيرة تليق بالمجلس النيابي العريق، مشيدًا بالمستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس المجلس، الذي أدار الجلسة بكل احترافية، وكان هناك أمور كثيرة في المجلس تم تنظيمها بجهد من المستشار محمود إسماعيل أمين عام المجلس، بمعاونة الزملاء العاملين في المجلس بشكل يليق بوقار هذا المجلس ودوره وما يطمح له الشعب المصري من هذا المجلس، «إن شاء الله تعدي الأمور ويتم إقرار اللائحة والناس لها حق التقييم بعد ذلك».