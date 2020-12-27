مليار و200 مليون جنيه إجمالي طلبات التصالح بمخالفات البناء بالقليوبية

أعلن اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، ارتفاع عدد طلبات التصالح في مخالفات البناء التي تم تسلمها من المواطنين خلال الفترة الماضية، خاصة مع اقتراب انتهاء مهلة استلام الطلبات نهاية الشهر الجاري والتخفيضات في أسعار متر التصالح، التي أقرتها المحافظة بنطاق القرى والمناطق ذات الطبيعة الخاصة وتحديد أسعار تتلاءم مع طبيعتها ومراعاة الظروف الاجتماعية لسكان تلك المناطق.

وأكد الهجان، أن إجمالي طلبات التصالح التي تسلمتها الوحدات المحلية والمراكز التكنولوجية، حتى اليوم الأحد بلغت 215736 طلبا، كما تم تحصيل مليار و212 مليونًا و340 ألف جنيه.

من ناحية أخرى، أعلن اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، إغلاق 110 منشأة مخالفة لمواعيد الغلق الجديدة، التي أصدرها وزير التنمية المحلية في الأول من ديسمبر، في إطار تنفيذ الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث جرى غلق عدد من المطاعم والمقاهي والورش والمحلات مخالفة لمواعيد الغلق بنطاق محافظة القليوبية.

وأضاف بيان صادر عن محافظة القليوبية، اليوم الأحد، أنه جرى غلق وتشميع عدد (40) مركزا للدروس الخصوصية، تطبيقا لقرار منع التجمعات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وحرصا على صحة وسلامة الجميع.

وأهاب محافظ القليوبية بأصحاب المحال والمقاهي والورش، بالالتزام بمواعيد الفتح والغلق الجديدة، تجنبا للوقوع تحت طائلة القانون، مؤكدًا على أهمية الابتعاد عن التجمعات وخاصةً بالأماكن المغلقة حرصا على صحة المواطنين في ظل عودة انتشار الوباء.

وفي وقت سابق، وفي خطوة هامة في سبيل القضاء على المناطق العشوائية غير الآمنة بمحافظة القليوبية، شهد محافظ القليوبية المهندس خالد صديق، مدير صندوق تطوير المناطق العشوائية، مشروع إزالة كابلات كهرباء الضغط العالي الهوائية، أعلى 11 منطقة سكنية بحي شرق شبرا الخيمة بطول 6 كم، بعد أن تم الانتهاء من إحلال تلك الكابلات بأخرى أرضية في مسار آخر داخل نطاق محافظة القاهرة بتكلفة تصل إلى 750 مليون جنيه.