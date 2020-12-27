محافظ المنوفية ينعى الطفلة «ليلى»: أرجو أن يتغمدها الله بواسع رحمته

نعى اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، الطفلة ليلى شريف خيري، التي توفيت اليوم، بعد أيام من إجراء عملية زراعة كبد، حيث تبرعت الأم لها بجزء من كبدها لإجراء العملية الجراحية.

وقال محافظ المنوفية في بيانه: «أتوجه بخالص العزاء والمواساة في وفاة الطفلة ليلى، التي أجريت لها عملية زراعة كبد منذ أيام بمعهد الكبد القومي، داعيا الله أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته ويلهم ذويها الصبر والسلوان».

وتوفيت الطفلة ليلى شريف خيري، بعد عملية زراعة للكبد في معهد الكبد القومي في المنوفية، حيث تبرعت والدتها ولاء محمد جلال لها بجزء من كبدها، وشارك في إجراء العملية عدد كبير من الأطباء بمعهد الكبد القومي واستمرت 12 ساعة.

وقال شريف خيري زوج «ولاء محمد جلال» ووالد الطفلة «ليلي»، في تصريحات مقتضبة لـ«الوطن» وهو يبكي: «الحمد لله على كل حال ربنا يرحمها ويصبرنا».

وأجرى فريق طبي على أعلى مستوى من معهد الكبد القومي بالمنوفية، الأسبوع الماضي، العملية الجراحية لزراعة كبد للطفلة ليلى ووالدتها ولاء محمد جلال، وهي القصة التي شغلت الرأي العام في مصر خلال الأيام القليلة الماضية.

وقال عميد معهد الكبد القومي بالمنوفية، في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، إنه تم إجراء العملية بعد معاناة الطفلة من عدد من المشاكل الصحية، والتي تتمثل في وجود عيب خلقي في أحد الأوردة بالبطن، وهو ما صعب العملية، موضحا أن الأطباء نجحوا في إجراء العملية والتغلب على كافة الصعوبات التي واجهتهم.