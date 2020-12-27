زوجة دريد لحام تنفي إصابته بـ كورونا: «مستحيل الفيروس يدخل بيتنا»

استنكرت الدكتورة هالة بيطار، زوجة الفنان السوري الكبير دريد لحام، أنباء إصابته بفيروس كورونا المستجد حسبما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة.

وقالت بيطار في تصريحات خاصة لـ "الوطن» إن ما تردد بشأن إصابة دريد لحام بـ كورونا شائعات مغرضة، بحسب وصفها، مضيفة: "مستحيل الفيروس يدخل بيتنا مهما حدث، لأنني شخصية موسوسة داخل منزلي، حيث أحرص علي نظافته بشكل دوري، وهي عادة اكتسبتها من والدتي رحمها الله".

وطمأنت زوجة دريد لحام جمهوره علي حالته الصحية، مؤكداً أنه بخير وموجود في منزله.

وكان دريد لحام قد فوجيء بتداول شائعة وفاته عبر مواقع التواصل الاجتماعي قبل أسابيع عدة، وهو ما دفع نقابة الفنانين في سوريا لإصدار بيان يدحض الشائعة، وذلك بعد اطمئنانها علي الفنان السوري عبر الهاتف، وتأكيده لهم أنه بخير ويتمتع بصحة جيدة.

وكتبت النقابة حينها عبر صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك": بعد التواصل الهاتفي مع الفنان القدير دريد لحام أكد لنا أنه بألف خير ولا صحة لما يُشاع من أخبار مفبركة، الحمد لله والله يعطيلك القوة والصحة، الرجاء من الجميع عدم تصديق أي أخبار يخص السادة الفنانين ما لم يصدر عن صفحات نقابة الفنانين في سوريا.

وأبدت ديما لحام، ابنة الفنان دريد لحام، استيائها الشديد من شائعة وفاة والدها التي تكررت كثيراً خلال الآونة الأخيرة، واصفة إياها بالسخيفة والمزعجة وفقاً لتصريحات لها لوسائل إعلامية عربية.

وعلي الجانب الآخر، وجه دريد لحام التهنئة للفنانة الكبيرة شريهان بمناسبة عيد ميلادها، حيث أكد علي استضافته لها في منزله بسوريا لمدة 4 أيام، ما دفعها للرد عليه عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر قائلة: "4 أيام وكأنهم حلم جميل، لازلت أحتفظ بشرف أدق تفاصيله في قلبي وما أعظمها زيارة في بلد عريق وعظيم بشعبه الكريم، أشكرك وأفتقدك يا صديقي المبدع الأصيل، يشرفني زيارة بلدك الغالي جداً سوريا الحضارة والتاريخ، ويشرفني أيضاً وأتمني يا صاحب الخلق والأدب والأخلاق الكريمة أن تشرف قلبي".