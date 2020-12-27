تامر حسين: عمرو دياب رئيس جمهورية الصناعة (فيديو)

نشر الشاعر تامر حسين، مقطع فيديو لمهندس الصوت أمير محروس وهو يعلن نهاية العمل على البوم النجم عمرو دياب الجديد «يا أنا يا لأ» والذى يتم طرحه بشكل متتالي خلال الفترة الحالية.

وعلق تامر حسين على مقطع الفيديو قائلا: « عمرو دياب رئيس جمهورية الصناعة، مجمع كل المُبدعين وكل الأجيال من شعراء ملحنين موزعين على مر الأجيال كل المواهب العظيمة دى متغلفه بصوت عمرو دياب من الاستوديو العظيم ده ام ساوند وأهم النجاحات من قمرين وتملى معاك وغيرهم من الالبومات الجامدة وانا مُتفق مع كلام مهندس الصوت العبقرى اللى عامل مجهود جبار فى الالبوم المهندس أمير محروس ودايماً متجمعين ف الخير والفن الجيد والنجاح الكبير».

في حين قال أمير محروس خلال مقطع الفيديو المنشور، بأن دياب هو جمعنا كلنا عشان نفرح وننبسط معاه، ودعا له قائلا :" ربنا يفرح قلبك زي ما بتفرحنا، الهضبة صب غضبه فى الالبوم ده».

يذكر أن الألبوم الجديد للفنان عمرو دياب يضم الألبوم 12 أغنية وهم:

يا أنا يا لأ: «كلمات: أيمن بهجت قمر - ألحان: محمد يحيى - توزيع: عادل حقي».

محسود: «كلمات: تركي آل الشيخ - ألحان: خالد عز - توزيع: عادل حقي».

شكراً: «كلمات: تامر حسين - ألحان: عزيز الشافعي - توزيع: وسام عبدالمنعم».

عايز أعمل زيك: «كلمات: تامر حسين - ألحان: إسلام ذكي - توزيع: رامي سمير».

طبل: «كلمات: أيمن بهجت قمر - ألحان: عزيز الشافعي - توزيع: توما».

بتهزر: «كلمات: بهاء الدين محمد - ألحان: شريف الغندور - توزيع: رامي سمير».

فاكرني ياحب: «كلمات: صابر كمال - ألحان: وليد سعد - توزيع: أحمد عادل».

وأنا معاك: «كلمات: خالد تاج الدين - ألحان: خالد عز - توزيع: عادل حقي».

يا دلعو: «كلمات: تركي آل الشيخ - ألحان: سهم - توزيع: عادل حقي».

من العشم: «كلمات: تركي آل الشيخ - ألحان: تامر عاشور - توزيع: نادر حمدي».

محسود: «كلمات: تركي آل الشيخ - ألحان: خالد عز - توزيع: عادل حقي».

الجو جميل: «كلمات: محمد القاياتي - ألحان: محمد يحيى - توزيع: أحمد عادل».