عمرو دياب وتامر حسني يتنافسان بأغنيات جديدة في الكريسماس

شهدت الساعات الماضية، منافسة شديدة بين الفنان الكبير عمرو دياب، والفنان تامر حسني، بعد أن أصدر كل منهما عددا من أغنيات ألبوماتهم الغنائية الجديدة، حيث بدأها تامر بطرح أغنيتين، في حين طرح دياب ثلاثة أغنيات من ألبومه الجديد.

أغنيات دياب

وعلى مدار 24 ساعة، طرح «دياب» 3 أغنيات من ألبومه الجديد «يا أنا يا لأ»، وهي: فاكرني يا حب، من كلمات صابر كمال، وألحان وليد سعد، وتوزيع أحمد عادل، و«بتهزر» من كلمات بهاء الدين محمد، وألحان شريف الغندور، و«أنا معاك» من كلمات خالد تاج الدين، وألحان خالد عز، وتوزيع عادل حقي، والأغنيات من إنتاج شركة «ناي».

أغنيات تامر

أما تامر حسني، فقد طرح خلال الساعات الماضية أغنيتين، وهما «طمعتيني» من كلمات وألحان بلال سرور، وتوزيع هاني ربيع، وميكس جلال فهمي، و«قد الفراق» من كلمات تامر حسين، ألحان وتوزيع إسلام زكي، تسجيل ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺷﻮقى، ﺟﻴﺘﺎﺭ ﺃﺣﻤﺪ ﺣﺴﻴﻦ، ﺑﺎﺹ ﺟﻴﺘﺎﺭ ﺃﺣﻤﺪ ﺭﺟﺐ، ومن إنتاج شركة روتانا للصوتيات والمرئيات.

تصدر «تويتر»

وبشكل عام تصدر تامر حسني منصة «تويتر» خلال الساعات الماضية بهاشتاج واحد بعنوان «تامر حسني مدعم من شركة روتانا للصوتيات والمرئيات»، فحين احتل عمرو دياب باقي «هاشتاجات» تويتر بأكثر من مركز بأسماء «عمرو دياب»، و«السقع المضمون» إحدى جمل أغنية «فاكرني يا حب».

تريند يوتيوب

أما عبر موقع الفيديوهات العالمي «يوتيوب»، فلم تكن هناك منافسة بين دياب وحسني، بسبب أن تامر حسني كان قد طرح أغنياته الجديدة بشكل مجاني عبر «يوتيوب»، أما دياب فلم يطرحها بعد بشكل مجاني، فكانت الأغنيات بخدمة مدفوعة عبر إحدى شركات الاتصالات الكبرى، وتطبيق أنغامي، حيث لن تُطرح بشكل مجاني إلا مع بداية العام الجديد مع طرح الألبوم فى الأسواق.

ورغم تصدر تامر «تريند» يوتيوب مصر، إلا أن عددا من جماهير عمرو دياب اتهمت تامر بشراء عدد من المشاهدات بعد أن ظهر أن مشاهدات الأغنية تم رؤيتها في دول مثل أندونسيا وبنجلاديش والهند.