آخرها «وأنا معاك».. علامات مضيئة لحنها خالد عز في مسيرة عمرو دياب

طرح الفنان الكبير عمرو دياب، بالأمس، أغنيته الجديدة «وأنا معاك»، ثالث أغنيات البومه الجديد «يا أنا يا لأ» عبر إحدى الخدمات الصوتية لشركة اتصالات كبرى وتطبيق أنغامي استعدادا لطرح باقي أغنياته خلال الساعات المقبلة.

تعد أغنية «وأنا معاك» هي أول أغنية للموسيقار خالد عز مع دياب فى ألبومه الجديد الذى سيشهد عمل آخر بعنوان «محسود» سيطرح خلال الساعات المقبلة، و«أنا معاك» هي الأغنية السابقة فى مسيرة خالد عز مع عمرو دياب والتى بدأت منذ ما يقرب من 20 عاما.

بداية رحلة التعاون بين الثنائي كانت خلال ألبوم «أكتر واحد» الذى صدر عام 2001 مع شركة عالم الفن من خلال أغنية «بعد الليالي» التى كانت أحد أهم العلامات فى الألبوم الحائز على جائزة الموسيقى العالمية عام 2002 فى موناكو الفرنسية.

استمرت النجاحات فى ألبوم «علم قلبي» الذى صدر عام 2003 والذى كان نهاية تعاون دياب مع شركة عالم الفن وقدم عز دياب فى الألبوم أربعة ألحان من أهم ما قدمه دياب فى مسيرته كانت من بينها أغنية الألبوم «علم قلبي» التى شاركه دياب فى تلحينها وأيضا أغنيات «قاللي الوداع» و«حبيبي يا عمري» التى تصنف واحدة من أهم 10 أغنيات لدياب و«حنيت».

ابتعد الثنائي عن التعامل مع بعضهم البعض لعدة سنوات، وعادا سويا في أغنية «بعدت ليه» التي طرحت عام 2009 فى ألبوم «وياه» مع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات والتى كان قد كتب كلماتها الشاعر الغنائي هاني عبدالكريم.

عاد الغياب من جديد وعاد من جديد في ألبوم «يا أنا يا لأ» الذى يتم طرح أغنياته تبعا وصدرت أغنيتهم الأولى و«أنا معاك» التى كتب كلماتها خالد تاج الدين ويستعدان حاليا لطرح ثاني الأغنيات وهي «محسود├ التى كتب كلماتها تركي آل الشيخ.