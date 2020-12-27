السيسي: إطلاق المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة لـ1381 قرية

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، عبر صفحته الرسمية على موقع فيس بوك: «استكمالاً لما بدأناه من مبادرتنا الطموحة حياة- كريمة، التي تستهدف تحقيق تنمية مستدامة لأهل أرضنا الطيبة بالقرى الأكثر احتياجا».

وتابع: «وجهت الحكومة والمؤسسات المعنية، بالتعاون مع الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، بإطلاق المرحلة الثانية للمبادرة، التي تستهدف 50 مركز على مستوى الجمهورية، بإجمالي 1381 قرية، سأتابع بنفسي خطوات تنفيذ هذه المبادرة، متمنيا لكل القائمين عليها التوفيق والسداد».