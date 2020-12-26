«شعراوي» يتفقد تطوير قرية عبدالحليم محمود بالبحيرة ضمن «حياة كريمة»

أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أن مبادرة «حياة كريمة» هي جزء محوري من اهتمامات رئيس الجمهورية ومبادراته المتكاملة، التي تستهدف تحسين معيشة المواطنين الأكثر احتياجا، مشيرا إلى أن تلك المبادرة هي امتداد للمبادرات التنموية التي أطلقها ويرعاها الرئيس السيسي على مدار السنوات الست الماضية، التي ساهمت فى إحداث تغيير جوهري في حياة ومستوى معيشة المواطنين المصريين الأكثر احتياجا بكافة المحافظات.

جاء ذلك خلال تفقد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، واللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، قرية عبدالحليم محمود، بمركز أبوالمطامير، إحدى قرى المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

وتابع شعراوي وآمنة، بعض المشروعات الجارية في القرية، ومنها أعمال رصف الطرق وإنشاء كباري ومبني إداري وملعب خماسي بمركز الشباب وإحلال وتجديد شبكة الإنارة وإنشاء خزان تحلية ووصلات منزلية ودعم شبكة مياه الشرب ورفع كفاءة عدد 14 منزلًا، بتكلفة إجمالية تقدر بـ40 مليون جنيه.

ومن جانبه، أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، أن المرحلة الأولى لمشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» شهدت نجاحا كبيرا، حيث شملت ثماني قرى بنطاق المحافظة وتضمنت تنفيذ 94 مشروعا في العديد من القطاعات من بينها: الصرف الصحي، ومياه الشرب، والطرق والكباري، والري، والصحة، والطب البيطري، والكهرباء، وتدعيم الوحدات المحلية، والتعليم، وغيرها من القطاعات، بتكلفة إجمالية بلغت قيمتها 348.3 مليون جنيه.

وأضاف المحافظ أن البحيرة من خلال الدعم والمتابعة المستمرة من وزارة التنمية المحلية تسير بخطى ثابتة لتنفيذ مبادرة عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية «حياة كريمة» للارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للقرى الأكثر احتياجا، وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية، وتوفير فرص عمل، وتعظيم قدراتها الإنتاجية، بما يسهم في تحقيق «حياة كريمة» لهم، مشيرا إلى أهمية المبادرة في توفير كافة المقومات والخدمات والاحتياجات لمواطني القرى الأكثر احتياجا وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.

وأكد المحافظ أن كافة الأعمال والمرحلة الأولى، شهدت تنسيقا كاملا مع وزارة التنمية المحلية ومجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية، لتحقيق وإنجاز كافة المشروعات المقررة بتلك القرى، بالمواصفات والاشتراطات الفنية المقررة في كافة المناحي الخدمية للعمل على راحة المواطنين وتلبية احتياجاتهم وطموحاتهم.

وتابع آمنة: «كما تم خلال أكتوبر الماضي إطلاق المرحلة الثانية لمبادرة «حياة كريمة» لتشمل 375 تجمعا ريفيا، لتنفيذ 1592 مشروعا باستثمارات 9.6 مليار جنيه في قطاعات الصحة والتعليم والصرف الصحي ومياه الشرب في 14 محافظة معظمها في صعيد مصر، بالإضافة إلى محافظة البحيرة».

وشهدت قرية عبدالحليم محمود، رفع كفاءة الشوارع الداخلية، بها بداية من الطريق الصحراوي، وإنشاء كوبري جديد لربط قرية عبد الحليم بقرية آدم، ورصف الطريق الرئيسي المؤدي للقرية بداية من الطريق الصحراوي بطول 8.5 كم، وترميم الشارع الرئيسي داخل القرية والمار بالمدرسة ومركز الشباب بطول تقريبي 800 متر، ورصف الطريق الرئيسي أمام القرية بطول 1كم، ليصل عدد الأمتار الطولية التي تم رصفها ببرنامج المبادرة إلى 8500 متر، وتزويدها بعدد 70 عمود إنارة.

وفي قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، تم إنشاء شبكة بطول 8700 متر وتوصيل شبكات الصرف الصحي للمنازل، كما تم إنشاء مركز شباب بالقرية وإنشاء كوبري لربط قريتي عبد الحليم محمود وقرية آدم الأم بتكلفة 1.3 مليون جنيه وبعرض 8.4 متر لخدمة أهالي القريتين والقرى المجاورة.

وخلال الزيارة، التقى اللواء محمود شعراوي، ومحافظ البحيرة، عددا من المواطنين وأهالي القرية الذين قدموا الشكر والتحية لرئيس الجمهورية على مبادرته «حياة كريمة» التى تؤكد أن جميع أبناء الشعب المصري في قلب وفكر الرئيس واهتمامه الدائم بهم وتوفير كافة مقومات الحياة لهم وخاصة بالمناطق النائية والمحرومة.