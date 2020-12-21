محافظة سوهاج تستعد لتنفيذ مبادرة حياة كريمة بتطوير 189 قرية

عقد أحمد سامى، القاضي نائب محافظ سوهاج، اجتماعا مع وحدة تنسيق المبادرة الرئاسية حياة كريمة بالمحافظة، وذلك لمناقشة استعداد المحافظة لتنفيذ المبادرة الرئاسية لتنمية وتطوير 7 مراكز إدارية تضم 189 قرية بسوهاج، وهى مراكز طما، والبلينا، والمراغة، ودار السلام، والمنشاه، وجرجا، وساقلتة.

وأوضح نائب المحافظ أنه سيتم عقد ورشة عمل على مدار يومين غدا وبعد غد بديوان المحافظة بحضور مكتب تنسيق برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بوزارة التنمية المحلية لمناقشة الخطة المقترحة ووضع آليات العمل لتنفيذ المبادرة.

وأشار القاضي أن ذلك يأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بشأن استهداف تطوير وتنمية 50 مركزا إداريا على مستوى الجمهورية، منها سبعة مراكز بسوهاج، لافتا إلى العمل على سرعة تحديد ودراسة الاحتياجات والمشروعات في المراكز المستهدفة، حيث سيتم التنفيذ من خلال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ووزارة الإسكان بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية، مشيرا إلى أهمية وضع خطة متكاملة لكل مركز في كل القطاعات التنموية سواء بنية أساسية، أو خدمات، أو تنمية اقتصادية " .

يذكر أن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، تفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة قرية «عرابة أبو الدهب» بمركز سوهاج؛ لتصبح قرية نموذجية ضمن خطة المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والتي تهدف لتطوير وتنمية القرى الأكثر احتياجا، بحضور عدلي أبو عقيل رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج، ومحمد فريد وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة، والسيد ابوعقيل مدير عام هيئة الابنية التعليمية ،وحمدي مصطفى وكيل مديرية التربية والتعليم، وأعضاء وحدة تنسيق «حياة كريمة» بالمحافظة .

وبدأ المحافظ جولته بتفقد تطوير مجمع الخدمات الحكومية بالقرية، والذي يضم عدد من المشروعات الخدمية منها مركز شباب عرابة أبو الدهب، ومدرسة عرابة أبو الدهب الإعدادية، ومدرسة عرابة أبو الدهب الابتدائية الجديدة، ومحطة رفع الصرف الصحي بالقرية، ومبنى الوحدة المحلية، ومركز رعاية الأمومة والطفولة.