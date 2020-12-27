عاجل.. وفاة ناشئ بنادي كيما صدمه قطار بأسوان

توفى قبل قليل ناشئ كرة قدم بنادى كيما الرياضي بأسوان، داخل غرفة العناية المركزة، أثناء محاولة إنقاذه، بعد أن صدمه قطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد.

وكانت غرفة عمليات الإسعاف بأسوان، تلقت إخطارا، اليوم الأحد، يفيد بإصابة شخص صدمه قطار أثناء محاولته عبور شريط السكة الحديد أمام النادي الروسي بمنطقة كيما.

وبانتقال القيادات الأمنية، تبين أن الشخص يدعى محمد حسونة، 15 سنة، لاعب بفريق الناشئين لكرة القدم بنادي كيما، وأنه أثناء محاولته عبور شريط السكة الحديد، صدمه قطار، محدثا به إصابات بالغة، وتم نقله إلى المستشفى وإيداعه غرفة العناية المركزة، لكنه فارق الحياة، أثناء محاولة إسعافه.

وحُرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.