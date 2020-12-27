عاجل.. ارتفاع ضحايا تصادم ميكروباص ونقل في أسوان إلى 9 أشخاص

ارتفع عدد ضحايا حادث طريق أسوان الصحراوي الغربي أمام قرية فارس، مركز كوم أمبو إلى 9 وفيات.

وكانت غرفة إسعاف أسوان تلقت إخطارا بوقوع حادث تصادم على طريق أسوان الصحراوي الغربي ووجود متوفين ومصابين.

وانتقلت سيارات الإسعاف والحماية المدنية وضباط شرطة كوم أمبو إلى الموقع، وتبين تصادم سيارة ميكروباص وأخرى ربع نقل، ما أسفر عن مصرع 9 أشخاص وإصابة 3، وهم «إسحاق أحمد إبراهيم 55 سنة، وابنه أحمد 12 سنة، وابنته عائشة 16 سنة، وأميرة عويضة 25 سنة وعمرو شعبان 25 سنة وعلي إبراهيم 60 سنة»، والذين تم نقلهم إلى مستشفى كوم أمبو لتلقي العلاج.

وتم نقل المتوفين إلى المشرحة وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.