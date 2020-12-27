رئيس التحرير

محمود مسلم

عاجل.. ارتفاع ضحايا تصادم ميكروباص ونقل في أسوان إلى 9 أشخاص

كتب:

عبد الله مشالي
04:36 م | الأحد 27 ديسمبر 2020
الحادث

الحادث

ارتفع عدد ضحايا حادث طريق أسوان الصحراوي الغربي أمام قرية فارس، مركز كوم أمبو إلى 9 وفيات.

وكانت غرفة إسعاف أسوان تلقت إخطارا بوقوع حادث تصادم على طريق أسوان الصحراوي الغربي ووجود متوفين ومصابين.

وانتقلت سيارات الإسعاف والحماية المدنية وضباط شرطة كوم أمبو إلى الموقع، وتبين تصادم سيارة ميكروباص وأخرى ربع نقل، ما أسفر عن مصرع 9 أشخاص وإصابة 3، وهم «إسحاق أحمد إبراهيم 55 سنة، وابنه أحمد 12 سنة، وابنته عائشة 16 سنة، وأميرة عويضة 25 سنة وعمرو شعبان 25 سنة وعلي إبراهيم 60 سنة»، والذين تم نقلهم إلى مستشفى كوم أمبو لتلقي العلاج.

وتم نقل المتوفين إلى المشرحة وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

اقرأ المزيد:

عاجل.. مصرع 6 وإصابة 7 آخرين في انقلاب ميكروباص بصحراوي أسوان

إميل جرجس: خلية متطرفة أحرقت قصر ثقافة أسوان لمحاربة الفن بالسبعينات

تفاصيل اجتماع محافظ أسوان مع المسؤولين.. أمر بحل مشكلات المواطنين

محافظ أسوان يستمع لشكاوى أهالي قرية أبو الريش عقب صلاته الجمعة معهم

وزيرة الثقافة ومحافظ أسوان يتفقدان عددا من المشروعات الإنشائية