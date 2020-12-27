أسماء المتوفين الـ12 والمصابين الـ5 بحادث «صحراوي أسوان»

ينشر «الوطن» أسماء 12 ضحية بحادث تصادم سيارة ميكروباص بأخرى ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي، شمالي أسوان، وأيضا أسماء المصابين الخمسة بالحادث.

وأسماء الضحايا هي: علاء شحات جابر 54 سنة، مقيم بإدفو، ومحمد عبد الوهاب محمد 33 سنة، مقيم بإدفو، ورمضان على محمد 34 سنة، مقيم بإدفو، وأشرف محمد طه 33 سنة، مقيم بإدفو، وسيد محمد مصطفى 34 سنة، مقيم بإدفو، وياسين جمعة عبيد 50 سنة، مقيم بإدفو، وعلى إبراهيم سليم 29 سنة، مقيم بإدفو، ومنار ياسر محمد 18 سنة، مقيمة بإدفو، وعبد الباسط سيد عبد العظيم 42 سنة، مقيم بإدفو، وأحمد عبد المالك سيد 29 سنة، توفى أثناء محاولة إسعافه، ومقيم بأسيوط، وهدرا فخري عطية الله، 32 سنة، توفى أثناء محاولة إسعافه، ومقيم بإدفو، وعلى إبراهيم محمد 64 سنة، توفى أثناء محاولة إسعافه.

كما أصيب كل من: عمرو محسن شعبان 20 سنة، مصاب باشتباه كسر بالفخذين وجروح متفرقة بالجسم، ومقيم بإدفو، وأمير عويضه عبد الله 25 سنة، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ومقيم بإدفو، وعائشة إسحاق أحمد 14 سنة، مصابة بكدمات متفرقة بالجسم وجرح قطعي بالرأس، وشقيقها أحمد إسحاق أحمد 12 سنة، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم وجرح قطعي بالرأس واشتباه كسر بالساق الأيمن، ووالدهما إسحاق أحمد إبراهيم 55 سنة، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، وتم نقلهم إلى مستشفى كوم أمبو المركزي.

وأسفر حادث طريق أسوان الصحرواي، الذي وقع اليوم، عن مصرع 12 شخصا وإصابة 6 آخرين.

وقدم اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، تعازيه لأسر 12 مواطنا من ضحايا الحادث، متمنيا الشفاء العاجل لـ6 مصابين، تم نقلهم لمستشفى كوم أمبو المركزي لتلقى العلاج.

ووجه محافظ أسوان بتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية المتكاملة للمصابين حتى يتماثلوا للشفاء وخروجهم بحالة جيدة، بجانب قيام مديرية التضامن الإجتماعي بصرف إعانات عاجلة لأسر المتوفين في الحادث، وأيضا صرف الإعانات العاجلة للمصابين طبقا للقواعد والضوابط المنظمة لذلك.