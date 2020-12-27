استشاري أوبئة: كورونا لن ينته في 2021 حتى بظهور اللقاحات

قال الدكتور عادل البلبيسي، استشاري أوبئة، ومستشار الشبكة الشرق أوسطية للصحة المجتمعية، إن دول العالم لن تستطيع بشكل كامل القضاء على فيروس كورونا المستجد «كوفيد19»، خلال العام الجديد، ولكن الاستمرار في إجراءات الصحة العامة في كل دول العالم، يساعد على تقليص انتشار الفيروس بصورة كبيرة، حيث إن تنفيذ أمور الصحة العامة من التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة أهم عوامل النجاة من الإصابة بفيروس كورونا.

سلالة كورونا جعلت الكثيرين يطبقون الإجراءات الاحترازية

وأضاف «البلبيسي»، خلال مداخلة هاتفية على شاشة «Extra news»، أن المواطنين حول العالم بدأوا في تطبيق الإجراءات الاحترازية عند الخوف واقتراب الخطر، بالتزامن مع دخول الموجة الثانية من الفيروس وانتشار سلالة جديدة في بعض دول العالم.

«البلبيسي»: التهاون في تطبق الإجراءات في هذه الفترة ينذر بكارثة عالمية

وأوضح «عادل »، أن التهاون في تطبيق الإجراءات في هذه الفترة الحالة ينذر بكارثة، وأن الكثير من الدول في العالم تعتقد أن ظهور اللقاحات والأمصال يشير إلى انتهاء الوباء بصورة كبيرة، وهذه معلومة خاطئة، والفيروس سوف يستمر على الأقل سنة قادمة بعد ظهور اللقاحات والأمصال.

دول العالم لجأت في البحث عن الفيتامينات لتقوية المناعة

وأكد أن المواطنين في بعض دول العالم، لجأت عقب ظهور كورونا في العالم إلى البحث عن الفيتامينات لتقوية المناعة، فالفيتامينات ليس هي العلاج الوحيد لتقوية المناعة، مؤكدا أن أهم الأشياء التي تعمل على تقوية مناعة جسم الإنسان لمواجهة كورونا هي الغذاء الجيد والتمارين الرياضة والمحافظة على بيئة نظيفة خالية من الأمراض، لافتا إلى أن تقوية المناعة كانت تبدأ في بطن الأم حتى تنجب طفلا سليما.