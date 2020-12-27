المذيعة دينا عبدالكريم تعلن تعافيها من فيروس كورونا

أعلنت المذيعة دينا عبدالكريم، مقدمة برنامج صباح الخير يا مصر، على شاشة التليفزيون المصري، شفائها من فيروس كورونا، الذي أصيبت به خلال الأيام الماضية من شهر ديسمبر الجاري.

وكتبت دينا عبدالكريم، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلة: النتيجة طلعت سلبية وعليها يومين زيادة من عندي مجدعة.

وتابعت «دينا»: الحمد لله، وشكرًا جدًا جدًا لكل كلمة وكل رسالة وكل تليفون رديت على معظمهم وهكمل أعمل كده بعد التعافي لأن حبايبنا كنزنا، شكرًا كمان مرة.

وكان عدد من الإعلاميين أعلنوا مؤخرًا إصابتهم بفيروس كورونا، وهناك من أعلن شفاءه، وأخرين مازالوا داخل العزل المنزلي، أبرزهم وائل الإبراشي، إبراهيم عيسى، رامي رضوان، محمد نشأت، بخلاف عدد من الإعلاميين الرياضيين منهم، زاهر سيف، كريم حسن شحاتة، عماد متعب.

فيما شهدت الأيام الماضية إعلان عدد من مشاهير الفن إصابتهم بفيروس كورونا، وأخرون تجاوزا المحنة وجاءت نتيجة المسحة الثانية سلبية، منهم يسرا، أميركرارة، محمد فراج، كريم فهمي، غادة إبراهيم، محمد الشرنوبي، وزوجته راندا رياض، بسنت شوقي، صابرين، ودانا حمدان شقيقة ميس حمدان ومي سليم، التي أعلنت منذ ساعات سلبية مسحتها وتعافيها من الفيروس.

وتخضع الإعلامية فاطة سالم، أشهر مقدمة برامج أطفال في التسعينات بصحبة عروستها «كرنبة»، للعزل المنزلي لتلقي العلاج من فيروس كورونا، والذي أصيبت به وعدد من أفراد أسرتها بعد تجمع عائلي.

فيما طالت الشائعات عدد من الفنانين حول إصابتهم بفيروس كورونا بخلاف الحقيقة، أبرزهم الفنان خالد الصاوي، والذي أصيبت زوجته منذ أيام بالفيروس، وتخضع حاليًا للعزل المنزلي لحين الشفاء التام، ولم يكن من المخالطين لها لتواجده منذ فترة بمحافظة الأسكندرية لتصوير فيلم جديد يحمل اسم «للإيجار»، ويتابع «الصاوي» الحالة الصحية لزوجته من خلال الاتصال التليفوني بها باستمرار للاطمئنان على حالتها الصحية.