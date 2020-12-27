عاجل.. مدبولي يوجه بتوفير الأكسجين لمصابي فيروس كورونا

وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال ترؤسه اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد اليوم، بتأمين أكبر حجم من أسطوانات الأكسجين، لتكون متاحة لمن يحتاجها من المصابين بفيروس كورونا المستجد.

وأكد رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، على توافر كل الأدوية الخاصة ببروتوكولات علاج فيروس كورونا، والمستلزمات الطبية في كل المستشفيات، وكذا في الصيدليات الخاصة.

وناشد «مدبولي» المواطنين، بعدم تخزين الأدوية، حتى يجدها من يحتاجها، خاصة أنها متوافرة.

كما تمت الإشارة خلال الاجتماع، إلى أن هيئة الدواء المصري تتخذ الإجراءات طبقا للأسس العلمية المتبعة، لتسجيل عدد من أنواع اللقاحات المختلفة، التي تم الإعلان عنها عالمياً، وبمجرد الإنتهاء من تسجيل اللقاحات، سيتم التعاقد مع الشركات المنتجة لهذه اللقاحات طبقاً للكميات المطلوبة، وفي الوقت نفسه تتولى وزارتا الصحة والداخلية تجهيز الترتيبات والإجراءات التي سيتم من خلالها تطعيم المواطنين باللقاح، طبقاً للمعايير التي حددتها وزارة الصحة.