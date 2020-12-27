اتفاق مصري ليبي على استئناف عمل السفارة المصرية في «طرابلس»

اتفق الوفد المصري الذي يزور حاليا العاصمة الليبية «طرابلس» ونائب رئيس المجلس «الرئاسي الليبي» أحمد معيتيق، على استئناف عمل السفارة المصرية في «طرابلس»، في أقرب الآجال ودراسة عودة رحلات الطيران بين المطارات الليبية والمصرية.

وكان نائب رئيس «المجلس الرئاسي»، التقى في وقت سابق اليوم، مع الوفد المصري، للتأكيد على عمق العلاقات بين البلدين وتطويرها.

وخلال الاجتماع بين الجانبين، تم التأكيد على ضرورة التنسيق المشترك لتفعيل عدد من الاتفاقيات في المجال الاقتصادي والأمني، وفقا لما ذكرته بوابة «إفريقيا» الإخبارية.

وقام الوفد المصري الزائر، بمعاينة مقر السفار لدى ليبيا. ويقوم وفد مصري رفيع المستوي بزيارة هي الأولى منذ 6 سنوات، إلى العاصمة «طرابلس»، في محاولة مصرية لاحتواء الغضب بين الأطراف الليبية.

ووصل الوفد المصري برئاسة اللواء أيمن بديع، نائب رئيس جهاز المخابرات المصرية، إلى العاصمة الليبية، وذلك بعد يوم من زيارة وزير دفاع جيش الاحتلال التركي «خلوصي أكار» إلى ليبيا.

وكانت «كتلة ليبيون» الليبية، دعت في وقت سابق، السلطات المصرية، بتسريع فتح سفارة القاهرة في «طرابلس» لاستئناف أعمالها بشكل طبيعي، وفقا لما ذكرته بوابة «إفريقيا» الإخبارية.

وكانت «الخارجية» المصرية، أعلنت في يناير 2014، إجلاء جميع العاملين الرسميين في سفارة بلادها في ليبيا بعد اختطاف 4 من الدبلوماسيين المصريين في البلاد.

وفي سياق متصل، عقدت «الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية »المشتركة، اليوم، اجتماعات ثنائية مع 8 شركات مصرية لبحث الفرص التصديرية للسوق الليبي في الفترة القريبة المقبلة.

وكان فتحي باشاغا، المفوض بوزارة الداخلية في حكومة فايز السراج، وصف اجتماعه مع الوفد المصري بأنه كان لقاءات مثمرة وبناءة، وأوضح باشاغا، أنه استعرض خلال الاجتماع سبل تعزيز التعاون الأمني، وفقا لما ذكرته بوابة «الوسط» الليبية.