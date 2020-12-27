مصر تسعى لحل أزمة ليبيا.. والاحتلال التركي غاضب من تحركات القاهرة

تسعى الحكومة المصرية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لحل الأزمة التي تشهدها ليبيا عن طريق المسار السياسي، وأكدت الدولة المصرية، دائما انه لا حل عسكري لهذه الأزمة، والتي تشهد تدخلات خارجية، منها تدخل أنقرة وإمدادها قوات حكومة فايز السراج بالسلاح.

وفي زيارة هى الأولى لوفد مصري رفيع المستوي منذ 6 سنوات، وصل في وقت سابق، اليوم، وفد أمني ودبلوماسي رفيع المستوى برئاسة اللواء أيمن بديع، نائب رئيس جهاز المخابرات، إلى مطار «معيتيقة» بطرابلس.

وجاءت زيارة الوفد المصري لطرابلس، بعد يوم من زيارة وزير دفاع جيش الاحتلال التركي «خلوصي أكار» إلى ليبيا، والتي شهدت إدانات واستنكار من الحكومة الليبية المؤقتة برئاسة عبدالله الثني.

وقال «أكار»، أمس السبت، إن بلاده ستدعم حكومة السراج ضد أي تحرك للجيش الوطني الليبي.

زيارة الوفد المصري إلى ليبيا تهدف لمنع جر البلاد إلى الحرب

وكانت قناة «218 » الليبية، نقلت عن مصدر، قوله إنه استبعد اجتماع وفد مصر مع السراج الذي يقوم بزيارة إلى تركيا.

وكانت مصادر، قالت لقناة «العربية» الإخبارية، إن الوفد المصري، حاول احتواء الغضب بين الأطراف الليبية، موضحة أن زيارة الوفد تهدف لمنع جر البلاد إلى الحرب.

وأضافت المصادر، أن وفد مصر، حمل ورقة متكاملة بشأن ليبيا، مشيرة إلى أن الوفد أبلغ حكومة السراج بضرورة وقف صادرات سلاح أنقرة، كما أبلغ طرابلس بضرورة تفكيك الميليشيات.

ورفض الوفد المصري، أي قواعد عسكرية تركية، كما رفضت القاهرة أي وجود لقوات أجنبية في البلاد، فيما رحبت «كتلة ليبيون» الليبية، بزيارة الوفد لـ«طرابلس».

وكان فتحي باشاغا، وزير الداخلية بحكومة السراج، بحث في وقت سابق، اليوم، مع الوفد التحديات الأمنية، وفقا لما ذكرته بوابة «الوسط» الليبية.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان، إن الاجتماع، ناقش سبل دعم وقف إطلاق النار.

وفي سياق متصل، رفض «البرلمان العربي»، تهديدات وزير جيش الاحتلال ضد الجيش الوطني الليبي، كما رفض رئيس البرلمان، عادل العسومي، تدخلات أنقرة في الشأن الليبي، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وزير جيش الاحتلال التركي: المشير حفتر سينال الرد المناسب عندما يحين الوقت

وكانت مصادر قالت لـ«العربية»، إن أنقرة غاضبة من زيارة وفد مصر إلى طرابلس، فيما هدد وزير دفاع جيش الاحتلال التركي، مجددا القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، وأوضح «آكار»، أن الجيش الوطني الليبي سيعتبر أهدافاً مشروعة إذا حاولت مهاجمة القوات التركية في ليبيا.

وأشار وزير جيش الاحتلال التركي، إلى أن المشير حفتر ليس لوحده وأطراف أخرى تحاول القيام بأعمال تفوق قدراتها، على حد زعمه، وتابع «آكار» قائلا، إن قائد الجيش الوطني الليبي سينال الرد المناسب عندما يحين الوقت.

وأوضح «آكار»، أن التعاون بين بلاده وحكومة السراج مستمر في المجال الدفاعي والأمني.