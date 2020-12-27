محلل سياسي ليبي: حرب التحرير مقبلة ضد أردوغان.. والشعب يساند الجيش

قال رضوان الفيتوري، المحلل السياسي الليبي، إن تهديدات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، جاءت بعد بيان المشير خليفة حفتر، الذي أصابهم بيانه بخطر، ما دفع وزير الدفاع التركي ورئيس أركان وقائد الجوات البرية والبحرية الأتراك، يجتمعون ويخرجون بتصريحات تهدد ليبيا.

أردوغان عينه على غاز ليبيا

وأضاف الفيتوري، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، المذاع على فضائية «صدى البلد» وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أن تركيا تجهز نفسها للحرب، وهي دولة استعمارية، وتحاول توطيد وجودها في مصراتة ومناطق أخرى في ليبيا، وأردوغان لا يدعم الشرعية السياسية الدولية من أجل دعمها دوليا، لكنه عينه على غاز ليبيا ونفطها، من أجل أن يغطي عجز الاقتصاد التركي، فأردوغان يهرب من أزماته الداخلية، من خلال اللجوء إلى حروب خارجية، خاصة أن تركيا تشهد صراعات داخلية، بعد الصراعات الداخلية عقب سيطرة أردوغان على الحكم، والبرلمان وهو الوضع الذي أصبح لا يريد هذا الأمر، خاصة أنه رغم المليارات التي تضخها ليبيا في تركيا من خلال البنك المركزي الليبي مازال هناك أزمات اقتصادية ضخمة في تركيا.

حرب التحرير مقبلة

وتابع: «لا نريد في ليبيا الحرب ولكن عندما يكون بيتنا محتلا لا نستطيع الحديث عن السياسة فقط و الرئيس التركي تلفظ بألفاظ غير مقبولة تجاه حفتر من الجيش الوطني الذي حرر بقاع ليبية ووقف ضد قوات مرتزقة كما أن الشعب الليبي لا يريد رؤية المرزتقة في بلدهم فليبيا ليست بلد سايب متاح للجميع ولماذا نصب أردوغان نفسه الوالي على الغرب الليبي والشعب الليبي وراء جيشه وستكون حربا بين الجيش الليبي وشعبه ضد تركيا وهي حرب الجهاد، حرب التحرير مقبلة».

وتشهد ليبيا حربا أهلية منذ فبراير 2011 بعد اندلاع ما يسمى بثورات الربيع العربي والتي قامت في عدة دول من بينها مصر وتونس والبحرين والمغرب وسوريا.