«استشاري»: الرجال في كوريا الأعلى في عمليات التجميل عالميا

قال الدكتور فراج هارون، استشاري الطب والتغذية والتجميل، إن فيروس كورونا يتمكن من الجسم، إن أعلى معدلات عمليات تجميل في العالم، كانت في العام الجاري أثناء جائحة كورونا، ويوجد نسبة كبيرة من الرجال تجري عمليات تجميل، ويعد الرجال الكوريين أكثر نسبة ذكور في العالم، تجري عمليات تجميل.

13 مليون شخصا أجروا عمليات تجميل في 2020

وأضاف هارون، خلال مداخلة هاتفية في برنامج حضرة المواطن المذاع على فضائية الحدث اليوم ويقدمه الإعلامي سيد علي، «كثيرا استغلوا القعدة في البيت وعملوا كل عمليات التجميل خصوصا أن الكمامة تخبي أماكن الفم والأنف، وفي 13 مليون فرد أجرى عملية تجميل في فترة الحظر المنزلي والفيلر يعمل على شل العضلة بشكل معين من أجل منه التقدم في السن وهذا يؤثر عليه العوامل البيئية وأثر عملية التجميل لا يتجاوز 6 أشهر ولكن ستوجد طريقة جديدة ستعمل على تحسين إنتاج الكولجين في الجسم من خلال علاج نفسي».

الأعشاب ممكن تعالج كورونا

وتابع: «أي دوا عشان يطلع للنور بيخد 20 سنة و20 مليار دولار مصاريف من أجل اعتماده من هيئة الغذاء العالمي واللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 ظهر خلال فترة قصيرة كأنها متحضرة وعندنا أعشاب ممكن تعالج كورونا واحنا مرضى هلع الخوف من كورونا مش من إصابات فيروس كورونا والخوف من المرضي 70% من المرض».

وظهر فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في الصين في مدينة ووهان عاصمة مقاطعة ووهان وانتشر في مختلف دول العالم وأصبح وباءا عالميا في مارس 2020 بعد أن أعلنت ذلك منظمة الصحة العالمية وتعد الولايات المتحدة الأمريكية أكثر دول العالم من حيث الإصابات والأعداد الخاصة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19