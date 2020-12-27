أشرف الفقي: تطبيق الحظر الكامل أمر غير عملي مع زيادة إصابات كورونا

قال الدكتور أشرف الفقي، استشاري أبحاث إكلينيكية بواشنطن، إن الوضع حرج للغاية، والمسؤولية تقع على عاتق المواطن والدولة، كل في مكانه، والطرفان اتخذا خطوات جيدة في مواجهة فيروس كورونا، لكنه يرى أن هناك عدد من الخطوات، التي يجب أن يتم اتخاذها في الفترة المقبلة، ومنها العمل على وضع بنية معلوماتية، لتقييم الرقم الحقيقي من الإصابات، سيعطي سلطة جيدة لصناعة القرار على المستوى الصحي، إلى جانب معرفة الأرقام، معرفة التوزيع الجغرافي لها، مشيرًا إلى أن فرض الحظر الكامل أمر غير عملي.

وأضاف «الفقي»، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحدث بوضوح»، المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، أن الأرقام التي تظهر في بيانات وازرة الصحة الرسمية تختلف عن الأرقام الحقيقية الموجودة في الإعلان اليومي للوزارة وذلك لأسباب واضحة للجميع، وهو أن البعض يعزل نفسه في المنزل وأن التحاليل الميدانية على الأرض لم تصل إلى كل المصابين، فضلا عن التسجيل في مراكز تحاليل خاصة وغيرها، موضحًا أن رقم الإصابات أكثر من ألف إصابة يوميًا.

الحظر الكامل في مصر غير عملي

وتابع: أن الحظر الكامل في مصر شيء غير عملي، ولكن إن جاء بدراسة أن هناك بؤر ساخنة في مناطق معينة من الجمهورية بها تعداد كثيف مصاب بكورونا من الممكن فرض الحظر في هذه المناطق فقط، ومن ثم يُطلق عليه الحظر الذكي والذي يكون متواجد في بؤر المرض فقط.

هناك تهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية في مصر

وأردف أنه يجب على المواطنين الالتزام بعدم التواجد خارج المنزل إلا للعمل أو الظروف الطارئة فقط في ظل زيادة أعداد مصابي كورونا بشكل واضح، في ظل الارتخاء والتهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية في مصر.