شريف رمزي لـ«الوطن»: كورونا أفقدتني حاسة الشم

كشف الفنان شريف رمزي عن أن أصعب الأعراض التي واجتهه بعد إصابته بفيروس كورونا هو فقدان حاسة الشم.

وقال شريف رمزي لـ"الوطن": "الحمدلله اتبع بروتوكولا العلاج جيدا واعزل نفسي داخل غرفتي بعيدا عن اسرتي ،لكن اكتر شئ شعرت به في اصابتي بكورونا هو فقداني لحاسه الشم بخلاف ذلك الحمدلله الاعراض بسيطة وربنا يحفظنا ويحفظ الجميع".

وأضاف شريف رمزي بأنه علي الجميع توخي الحذر وارتداء الكمامة واتخاذ جميع الاجراءات الاحترازية مؤكدا بأن الامر ليس هين.

وكان قد أعلن الفنان شريف رمزي، إصابته بفيروس كورونا المستجد بالأمس، مشيرا إلى أن العينة التي أُخذت منه أظهرت إيجابية إصابته بالفيروس.وكتب رمزي، على حساب بموقع الصور «إنستجرام»: «الحمد لله على كل شئ عملت المسحة وطلعت إيجابية اللي تعامل معايا الفترة اللي فاتت يخللي باله».

وقد انتشرت الاصابات بكورونا مؤخرا في الوسط الفني بشكل كبير وان أبرز المصابين الفنانه يسرا والتي أعلنت عن إصابتها، وشكرت جميع من ساندها، وبالأخص الأطباء المعالجين لها ووزارة الصحة، للإطمئنان عليها، وقام وقتها عدد من الفنانين بدعمها، منهم أنغام، مي سليم، مايا دياب وغيرهم.

كما أعلن إصابته أيضا المنتج جمال العدل، والذي قال في تصريحات لـ«الوطن»: إن الفيروس جاء له في هيئة دور برد وأنه يشعر بتكسير في الجسم وأعراض دور الإنفلونزا الطبيعي، وبخصوص كريم فهمي فكتب على «فيسبوك» ودعى له العديد من الفنانين منهم، هنا الزاهد، وشقيقه أحمد، وأحمد جمال سعيد، وغيرهم من الفنانين.أما جومانا مراد، قالت إنها تشعر بأعراض خفيفة ولكنها عندما خضعت للمسحة تبينت إيجابيتها

فيما اعلن عدد كبير من الاعلاميين اصابتهم بكورونا ابرزهم الاعلامي وائل الابراشي و سيف زاهر ويحي حمزه مذيع البرامج الرياضيه و ابراهيم عيسي والذي فجاء الجميع بأصابته وعزل نفسه في غرفه فوق سطح منزله.