كواليس وأزمات فيلم «صابر وراضي» قبل عرضه ليلة رأس السنة

تستعد دور العرض يوم 31 ديسمبر لاستقبال فيلم «صابر وراضي» للفنان أحمد آدم والفنانة اللبنانية رزان مغربي.

يعتبر هذا العمل عودة التعاون بين أحمد آدم ورزان مغربي بعد غياب 10 سنوات حيث كان آخر عمل جمعهما معًا في مسلسل «الفوريجي» عام 2010.

وتجسد رزان خلال الفيلم دور شخصية «جاسمين» سكرتيرة الفنان محسن محيي الدين وهو رجل أعمال مصاب بشلل ويعمل لديه سائق خاص والذي يقوم بدوره أحمد آدم والذي ينتمي لطبقة فقيرة.

وقالت رزان في تصريح سابق لـ«الوطن»، إن شخصية «جاسمين» تعتبر شخصية جديدة ومختلفة عليها لم تقدمها من قبل وهي الفتاة التي تمتلك شخصية جد ولكن مع تطور الأحداث تقع في حب أحمد آدم وتشهد شخصيتها تحولا كبيرا.

وكان مرشح لدور «جاسمين» قبل رزان الفنانة سمية الخشاب والتي اعتذرت عن العمل بسبب التصوير في ظل جائحة كورونا وفضلت سمية الابتعاد تلك الفترة عن العمل وفضلت التواجد في المنزل.

كما شهد الفيلم بعد انتهاء تصويره أزمة بسبب تشابه اسمه مع أغنية جورج وسوف «صابر وراضي» ليظهر أحمد آدم ويدافع عن هذا الجدل من خلال برنامج «التاسعة» مع وائل الابراشي قائلا «كلمة (صابر وراضي) بلقيها مكتوبة على الميكروباصات، أنا طالع بدور صابر ومحسن محيي الدين طالع بدور راضي، يعني اسم الفيلم (شفيقة ومتولي) مثلا!، وكلمة صابر وراضي دارجة على لسان المصريين ولفظ شعبي ومش صاحب حد، لحد إمتى هنفضل نتكلم في حاجات عجيبة».

كما شهد الفيلم قبل عرضه أزمة أخرى وهو اقتباس بوستر الفيلم من فيلم فرنسي بعنوان «المنبوذين» ويظهر خلال بوستر الفيلم الأصلي الممثلين فرانسوا كلوزيه وعمر سي، والذي تدور أحداثه حول رجل مصاب بالشلل غني جدا يستأجر شابا فقيرا لرعايته والعناية به وتنشأ بينهما مواقف كوميدية وهي تقريبا نفس قصة فيلم «صابر وراضي» والذي ظهر في البوستر أبطال العمل محسن محيي الدين والذي يجسد الرجل الغني وهو يجلس على كرسي متحرك ويقف بجواره «أحمد آدم» والذي يجسد الشاب الفقير.

فيلم «صابر وراضى»، من تأليف محمد نبوى وإخراج أكرم فريد، وبطولة أحمد آدم ورزان مغربى ومحسن محيى الدين، وتدور أحداثه فى إطار كوميدى.