رزان مغربي ترفض الاحتفال بعيد ميلادها الـ47: هجرة وقهر وبلد مسروق

رفضت الفنانة اللبنانية رزان مغربي، الاحتفال بعيد ميلادها الـ47 بسبب الأزمات والأحداث السياسية المتلاحقة التي تمر بها بلادها.

وقالت رزان في تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر: "عيد بأي حال عدت يا عيد.. اليوم يوم مولدي ولكني لم أولد بعد لن أحسب سنوات الحرب والاحتلال الخارجي والداخلي وهيمنة الأحزاب والميليشيات".

وأضافت: "لن أعد على عمري سنوات هجرة وقهر وبلد مسروق وموت وأحلام مهشمة".

وتابعت: "اليوم أجمع أيامي المبعثرة من رزنامتي. اليوم يوم مولدي ولكني لم أولد بعد".

وتعرضت العاصمة اللبنانية بيروت إلى انفجار مروع بمرفأ بيروت أدى لمقتل وإصابة آلاف اللبنانيين وتدمير عدد ضخم من المباني وسط خسائر قدرت بمليارات الدولارات.