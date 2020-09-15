رزان مغربي عن رحيل إياد قاسم: بكرهك يا موت

أعربت الفنانة اللبنانية رزان مغربي عن حزنها الشديد لرحيل المخرج الأردني إياد قاسم، أمس الاثنين، بعد صراع مع مرض السرطان.

وكتبت رزان عبر صفحتها الشخصية بموقع "فيسبوك": شو بكرهك يا هل السنة وشو بكرهك يا موت، سرقت مني أصحابي والناس اللي بحبهن، بكرهك وبكره أستوعبك و بكره الأسئلة اللي بلا أجوبة.. ليه إياد؟ وليه هل قد بكير؟.

وأضافت: عم ببكي على أوقات حلوة، عم بكتب لا قدر أستوعب إيه، عم ببكي، صعب البكي وصعب لما تكون عم بتموت وما قادر تبكي، آخر مرة شفتك بلندن التقينا وتمشينا من edgwar rd لغاية piccadilly circus مرورا بشارع oxford st، كنت حامل رام وماشي مبسوط، وعدتني تعملي أكلة من إيديك وما كان عندي وقت يا ريت قبلت العزومة.

وتابعت: بلبنان ذكرياتك بلندن ذكرياتك بدبي بالأردن، أحلامنا ومخاوفنا وأسرارنا سوا، دايما بضحكك ومرات بتضحك عل معلشي هيدا ايادو أو متل ما كنت دلعك ouou.

يذكر أن إياد قاسم واحد من أهم المخرجين في مجال البرامج التليفزيونية، حيث عمل في عدد من المحطات، أبرزها bbc وmbc وغيرهما.