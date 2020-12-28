وزير البترول: توصيل الغاز الطبيعي للمتصالحين في مخالفات البناء

قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إنه يتم بيع اسطوانة البوتاجاز للمواطن بـ65 جنيها، وهي في الأصل تكلف الدولة من 110 إلى 120 جنيه للأسطوانة الواحدة، وفق الأسعار العالمية، مشيرا إلى صعوبة بيع الأسطوانة بسعرها الفعلي للمواطن.

وأكد الملا، أن الدولة تسعى لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل لسعره المنخفض مقارنة باسطوانات البوتاجاز، وذلك لعدم القدرة على رفع سعر الاسطوانات، نظرا للأبعاد الاجتماعية التي تنظر لها الدولة لعدم استطاعة عدد من المواطنين لتحمل السعر الفعلي للأنبوبة، لذلك من الصعب رفع الدعم عن الأنبوبة التي يحتاج لها المواطن.

وأضاف الملا لـ«الوطن» أنه تم توصيل الغاز إلى 11.5 مليون وحدة سكنية لتعمل بالغاز الطبيعي، ولدينا خطة تستهدف تحويل مليون و200 ألف وحده سنويا، حيث إنه في خلال 3 سنوات سيصل الغاز إلى كل الوحدات التي يمكن توصيل الغاز الطبيعي إليها.

وتابع وزير البترول، أنه بالنسبة للمناطق التي تبعد عن الشبكة القومية، فيتم إدخال الغاز إليها عن طريق الشاحنات، وهو ما يتم العمل عليه بالفعل، ولكن لا يمكن تنفيذ ذلك بجميع المناطق، لأنه يجب مد الشبكة في المكان الذي سيتم التوصيل له بالشاحنات، بحيث تكون السيارة هي الخزان الذي يمد الحي والمنطقة، وهو ما يعني تركيب «سقالات» ومواسير وحفر في الشوارع والعمارات، وهو يتوقف على حالة الأمان لتوصيل الغاز، كما يتوقف على عرض الشارع الذي يسمح بمرور سيارة الإطفاء التي تقدر بـ3 أمتار كأقل عرض في حالة حدوث أي حريق بسبب الغاز، فإذا توافرت هذه العوامل فلن تكون هناك مشكلة.

وزير البترول: توصيل الغاز لأصحاب المباني المتصالحين مع الدولة

وكشف الملا، عن أنه سيتم توصيل الغاز للمباني التي قامت بتقديم طلبات للتصالح في مخالفات البناء وتمت الموافقه عليها، لأنه في السابق لا يمكن توصيل الغاز للمباني المخالفة، وهو ما سيزيد من أعداد الوحدات السكنية التي تم توصيل الغاز لها، حيث إنه خلال 3 سنوات سيتم توصيل الغاز لكل الوحدات التي يمكن توصيل الغاز لها.

وأوضح أنه في السابق كان يتم نقل البوتاجاز من شمال البلاد لجنوبها من خلال اللواري والسيارات، ولكن حاليا تم ربط الصعيد بشبكات خطوط أنابيب ومستودعات قروية لتخزين البوتاجاز في سوهاج، التي تعد بالقرب من نهاية الصعيد، ليتم مد خطوط من البحر الأحمر إلى أسيوط، لتصل إلى سوهاج، ومنها إلى قنا، ومنها إلى باقي محافظات الجنوب.