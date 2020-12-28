وزير البترول: استثمرنا 1.2 تريليون جنيه في القطاع خلال 6 سنوات

قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إنه خلال الـ6 سنوات الماضية، قدرت الاستثمارات في قطاع البترول بـ 1.2 تريليون جنيه.

وأضاف وزير البترول لـ «الوطن»، أن هذه الاستثمارات ليس فقط في مصافي التكرير ومجمعات البترول، ولكن أيضا في المشروعات التي أسرعنا بها لإنتاج الغاز مثل مشروع حقل «ظهر» في البحر المتوسط وحقل «أتول».

وأشار إلى أن هناك مجموعة أخرى من المشروعات جعلتنا نحول الاكتشافات إلى حقيقة، لنأتي باحتياطي بهذا الحجم على أرض الواقع ويخرج الإنتاج ليصل إلى السوق.

ولفت إلى أن وزارة البترول استطاعت استصدار قانون تنظيم سوق الغاز والذي على أساسه تم إنشاء جهاز لتنظيم سوق الغاز والذي جاء تمهيدا لفتح سوق التصدير لتنظيم العلاقة بين القطاع الخاص عند تشغيله وبين قطاعات الدولة فيما يخص نشاط الغاز، حيث به أصبح هناك منظم لتحديد العلاقة بين الطرفين في السوق المصري سواء كان مستهلكا أو مُنتجا أو مستوردا كقطاع خاص أو دولة، وهذه كلها خطوات تم اتخاذها لنكون مؤهلين لنصبح مركزا إقليميا لتداول الغاز والطاقة.

وأضاف أنه توجد لدينا بنية تحتية وقوانين تشريعية واتفاقيات تجارية وعلاقات دولية مع دول الجوار، وتم تعزيزها من قبل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، وتوج ذلك كله بمنتدى غاز شرق المتوسط، فهذا كله لم يأت صدفة ولكنه تم العمل عليه لسنوات لضم دول أخرى، ونحن مؤهلون فعليا، حيث يوجد لدينا كوادر بشرية وبنية تحتية قادرة على ذلك ووجود غاز يتم إنتاجه وآخر يتم استيراده وغاز يتم تصديره.

وأوضح الوزير أن محطة «إدكو»، كانت مرتبطة سابقا بحقول تسمى «غرب الدلتا العميقة» لإسالة الغاز وتصديره، وتم تطويرها لتكون مربوطة بالشبكة القومية لنقل الغاز بدلا من ارتباطها بحقل بعينه، وبالتالي بعد هذا التطوير فأي إنتاج داخل الدولة يمكن إدخاله للمحطة لتسييله وتصديره للخارج، بالإضافة للحقل الخاص بها السابق.