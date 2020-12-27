وزير البترول لـ«الوطن»: نعمل على بدائل محسنة لبنزين 80 و95

تعمل وزارة البترول والثروة المعدنية، على مشروع لتحسين أنواع البنزين المتداولة في محطات الوقود حفاظاً على البيئة، ورفع كفاءة محركات السيارات العاملة بها في مصر.

تحسين أنواع الأوكتين قبل تحقيق الاكتفاء الذاتي في 2023

وقال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن الوزارة تعمل على تحسين أنواع الأوكتين قبل تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية عام 2023، كبدائل لأنواع البنزين الحالية 80 و88 و95.

وقف استيراد البنزين

أضاف وزير البترول لـ«الوطن»: «كان هناك تفكير تحسين بنزين 80، ولكننا لا نستطيع العمل علي هذا قبل تحقيق الاكتفاء الذاتي من جميع المنتجات البترولية، والتي من خلالها نستطيع التنوع من خلال بنزين 80 و88 و95، فيمكن أن نبدأ في ذلك قبل عام 2023 لأن هدفنا هو تحسين أنواع الأوكتين قبل هذه المدة، وهذا كله سيتم بعد إيقاف استيراد البنزين لأننا مازلنا نستورده حتى الآن».

كانت شركات وزارة البترول، استحدثت في نوفمبر 2018، بنزين 95+ كبديل مُحسَّن لبنزين 95 أوكتين، وتم طرحه في محطات وقود السيارات آنذاك بنفس السعر.

ويحتوي البنزين المُحسن على عدة إضافات، الهدف منها تحسين عملية الاحتراق في المواتير وخفض استهلاك الوقود، وإطالة عمر المحركات وزيادة كفاءتها.

وتستعد لجنة التسعير التلقائي للوقود المُشكَلة بقرار من مجلس الوزراء، للإعلان عن الأسعار الجديدة للمنتجات البترولية قبل 7 يناير المقبل، ليتم العمل بها لمدة 3 شهور اعتباراً من يناير حتى نهاية مارس 2021، على أن تجتمع اللجنة مرة أخرى مطلع أبريل المقبل.

وفي وقت سابق اليوم، قال مصدر مسئول في وزارة البترول والثروة المعدنية لـ«الوطن»، إنه سيتم إنعقاد أول اجتماع للجنة التسعير التلقائي للوقود في 2021 خلال الأسبوع الأول من العام الجديد، في الفترة قبل يوم 7 يناير القادم.

وثبتت لجنة التسعير التلقائي للوقود أسعار البنزين عند سعر 6.25 جنيه للتر 80، و7.50 جنيه للتر البنزين 92، و8.50 جنيه للتر البنزين 95، فيما استقر سعر بيع السولار عند 6.75 جنيه للتر، في الاجتماع الأخير للجنة، أكتوبر الماضي.