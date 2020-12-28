للمحامين.. اعرف الأوراق المطلوبة للترشح لانتخابات النقابات الفرعية

تتلقى اللجنة المشرفة على الانتخابات للنقابات الفرعية للمحامين، لليوم الثالث على التوالي طلبات الترشح بمقر النقابة العامة وحتى يوم 31 ديسمبر الجاري من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الثالثة عصرا عدا اليوم الأخير حتى الساعة الخامسة مساء.

ووفقا للجدول المعلن سيتم الإعلان عن الكشوف الأولية للمرشحين وفحص الطلبات يوم 2 يناير المقبل، بينما تلقي الطعون والتظلمات والتنازلات خلال الفترة من 3 إلى 5 يناير، على أن يتم إعلان الكشوف النهائية للمرشحين يوم 9 يناير المقبل بعد الفصل في الطعون والتظلمات.

وأوضحت نقابة المحامين أن الانتخابات ستتم على مرحلتين، وعدلت اللجنة في موعد انعقاد المرحلة الأولى لتكون، يوم الأحد 7/2/2021 بدلا من 6/2/2021 بينما تعقد المرحلة الثانية في موعدها المعلن في 8 فبراير، وتجرى جولة الإعادة يوم 15 فبراير المقبل.

7 مستندات مطلوبة للترشح في انتخابات النقابات الفرعية للمحامين

وترصد "الوطن" الأَوراق اللازمة للترشح والتي أعلنت عنها اللجنة المشرفة على الانتخابات.

وجاءت المستندات المطلوبة تقديمها من المرشحين على مقاعد (النقيب والعضوية والشباب) والأوراق المطلوبة كما يلي:

1- طلب الترشح وهو نموذج معد بمعرفة اللجنة المشرفة.

2- صورة كارنية 2020 لطالب الترشح.

3- صورة بطاقة الرقم القومي.

4- شهادة من إدارة السجلات بالقيد والعنوان.

5- شهادة بعدم صدور أحكام تأديبية من إدارة التأديب من النقابة العامة.

6- شهادة بسداد رسوم الاشتراك.

7- الكشف الطبي من إحدى المستشفيات الحكومية يشمل (نفسية وعصبية – سموم).

ومن المقرر أن يحصل المرشح على خطاب من اللجنة المشرفة لإجراء ذلك الكشف.

كما نشرت اللجنة المشرفة على الانتخابات كشفا بأسماء الموظفين، ومكان تواجد كل منهم، ودوره في استلام أوراق الترشح لكل من المرشحين على مقاعد مجالس النقابات الفرعية، وجاء كالآتي:

كما حددت النقابة عدة شروط منها مراعاة الالتزام بكل دقة بالتعليمات الاحترازية الصادرة عن وزارة الصحة، سواء من ناحية منع أي تزاحم، وارتداء الكمامات، وحفظ فواصل بين كل شخص والآخر، إلى باقي كافة التعليمات الاحترازية.