متحدث الوزراء: غرامة المطاعم والكافيتريات تصل إلى 4 آلاف جنيه

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه اعتبارا من الأحد المقبل، سيتم التحصيل الفوري للغرامة من المواطنين، الذين لا يرتدون الكمامات في البنوك والمواصلات والمؤسسات الحكومية، وقيمتها 50 جنيها، وسيحصلون على إيصال فوري بذلك، وسيوسع المستشار عمر مروان وزير العدل، الجهات المسموح لها بالضبطية القضائية بجانب الشرطة، خلال يومين، لإيجاد أشخاص متخصصين في تنفيذ الضبطية القضائية في كل مؤسسة حكومية.

كمامة إلزامية في المواصلات العامة

وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحقيقة»، المذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أنه ليس هناك إلزام للمواطن الذي يسير في الشارع أو يقود سيارته الخاصة، أن يرتدي الكمامة الطبية، لكن الأمر مطبق على مستخدمي وسائل النقل الجماعي ومرتادي المؤسسات الحكومية.

غرامة على المقاهي

وأوضح أنه تم حظر إقامة أي احتفالات، سواء داخل نادي أو ساحة مفتوحة في رأس السنة الميلادية الجديدة، ويوجد مخالفتين على المطاعم والكافيتريا الأولى، خاصة بإقامة حفل رغم حظر ذلك، فسيتم تغريمهم 4 آلاف جنيه، بجانب غلق لمدة أسبوع، وفي حالة تكرار المخالفة، سيتم تنفيذ نفس الغرامة المالية مع مضاعفة مدة الإغلاق، كما سيتم تفعيل غرامة للكافيتريا، حال عدم التشغيل بنسبة 50% فقط تطبيقا للتباعد الاجتماعي لمواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، كما سيتم تحويل أي مسئول دار مناسبات حكومية للتحقيق وإغلاق الدار، أما إذا كانت الدار خاصة فسيتم، إحالة مجلس إدارتها إلى التحقيق لتعريضه حياة المصريين إلى الخطر، كما سيتم إغلاقها إلى أجل غير مسمى.

لا قرارات جديدة بخصوص المساجد

وتابع: «لا يوجد قرارات تخص الصلوات الخمسة أو الجمعة ولا يوجد تحديد للأعداد داخل المساجد ولكن يتم تطبيق التباعد الاجتماعي مع إحضار سجادة خاصة به وكمامة ويوجد موظف بالأوقاف في كل جامع يراقب ارتداء المواطنين للكمامة، وفي المواصلات العامة سيكون لقائد القطار حق الضبطية القضائية وكذلك إعطاء حق الضبطية لبعض الموظفين في مترو الأنفاق مع إمكانية الشرطة في تحقيق الضبطية القضائية في أي مكان».