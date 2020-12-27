عاجل.. «مدبولي» يوجه بتفعيل غرف أزمات لمواجهة كورونا بالمحافظات

وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المحافظين منذ قليل، بتفعيل غرف الأزمات والإعلان عن الخطوط الساخنة بكل محافظة مع الربط بغرفتى الأزمات لمجلس الوزراء ووزارة الصحة والسكان.

ووجه «مدبولي»، خلال ترؤوسه اجتماع مجلس المحافظين بالفيديو كونفرانس منذ قليل، بقيام المحافظين بالمرور الدوري على المستشفيات، وإعلان أسماء وعناوين جميع المستشفيات التي تقوم بخدمة مرضى فيروس كورونا.

وشدد رئيس الوزراء على أهمية استمرار تفعيل المتابعة على المستشفيات، والتأكد من توافر المستلزمات الطبية والأدوية، وانتظام الأطقم الطبية في عملها، والاستمرار في تقديم الخدمة.