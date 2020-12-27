محافظ المنيا: توافر جميع المستلزمات الطبية والوقائية لمواجهة كورونا

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عدد من الملفات الهامة بالمحافظة، وذلك خلال اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، عبر تقنية الفيديو كونفرنس، بحضور نائب المحافظ الدكتور محمد محمود أبوزيد.

أكد المحافظ توافر جميع المستلزمات الطبية والوقائية والأدوية بجميع المستشفيات، موجها باستمرار تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

أوضح المحافظ، أن لجان المتابعة التي تم تشكيلها بالمحافظة تواصل بصفة يومية المرور على جميع المستشفيات للتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية بها وتقديم الخدمة الصحية للمواطنين، مؤكدا أن هناك تنسيق بين وزارة الصحة والسكان والمحافظة بشكل مستمر لتوفير كافة المستلزمات الطبية والعلاجية لمرضى فيروس كورونا.

أشار المحافظ الي أن جميع مراكز المحافظة تواصل المرور بصفة مستمرة لمتابعة الحالة العامة بعدد من المنشآت والأماكن العامة، وذلك عقب صدور قرار رئيس الوزراء وتعليمات وزير التنمية المحلية بمواعيد غلق المحلات والمطاعم والمقاهي والكافتيريات ومتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهه فيروس كورونا.

وأعلن المحافظ أن الحملات من بداية ديسمبر الجاري، أسفرت عن ضبط 2209 مخالفة عامة لعدد من المنشات، منها 41 مخالفة للمطاعم ومحال تجارية وكافتيريات، و4 مخالفات لمقاهي، و10 مخالفات لصيدليات، ومخالفة لمخزن أدوية غير مرخص، و4 مخالفات لمراكز الدروس الخصوصية، و2149 مخالفة لسائقي النقل العام لعدم ارتداء الكمامات.

وأكد المحافظ على استمرار متابعة تطبيق كافة قرارات رئيس مجلس الوزراء والخاصة بإلزام المواطنين والعاملين والمترددين على جميع الأسواق بارتداء الكمامات الواقية وكذلك العاملين والمترددين على المحلات أو المنشآت الحكومية أو المنشآت الخاصة أو البنوك أو أثناء التواجد بجميع وسائل النقل الجماعية سواء العامة أو الخاصة.

أوضح المحافظ أن المحافظة مستمرة في استقبال طلبات التصالح وتقنين الأوضاع وفقا للقانون رقم 17 لسنة 2019، حيث تم حتى اليوم استقبال 155 الف طلبا للتصالح في مخالفات البناء، مؤكدا أن المحافظة مستمرة في استقبال طلبات التصالح حتى نهاية العام الحالي 2020.